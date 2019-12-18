На проводимый Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурс “Бетонное сооружение 2019 года” было представлено 15 сооружений.
ФОТО | Смотрите, какие 15 строений борются за звание “Бетонное сооружение 2019 года”
Цель конкурса — найти и отметить строения, привлекательный внешний вид, а также эффективное и экономное исполнение которых демонстрируют преимущества и возможности бетона, как отечественного строительного материала.
Победит объект или процедура, в создание которых значительный трудовой вклад внесли зарегистрированные в Эстонии предприятия и были задействованы поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя будут учитываться также профессионализм в проектировании и строительстве объекта, а также уровень требовательности, качество, а также инновационность.
Главный приз конкурса получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик, проектировщик, строитель объекта-победителя, поставщик бетона и опалубки.
Бетонным сооружением 2018 года было выбрано здание Эстонской художественной академии.
На титул “Бетонное сооружения 2019 года” претендуют:
1. Комплекс залов Эстонской академии музыки и театра, Татари 13, Таллинн;
2. Индивидуальный жилой дом, Викеркааре 15, Тарту;
3. Бизнес-здание Hammerjack, Ваэ 4, Лаагри, Харьюмаа;
4. Реконструкция газовой башни Котла культуры, Пыхья пст 27a, Таллинн;
5. Центр культуры и административное здание Kaja, Вильде теэ 118, Таллинн;
6. Бизнес-квартал Maakri 19-21, Маакри 19-21, Таллинн;
7. Мустамяэская теплоэлектроцентраль, Винкли 6, Таллинн;
8. Офисное здание Ovaal, Веэренни 38, Таллинн;
9. Насосная для отвода дождевых вод на Рейди теэ, Таллинн;
10. Главное здание Академии внутренней безопасности, Касе 61, Таллинн;
11. Офисное и складское здание на Сяра теэ, Сяра теэ 11, Пеэтри, Харьюмаа;
12. Офисное здание Tulemaja Tallink, Садама 9, Таллинн;
13. Офисное здание Töökoja 3, Теокоя 3, Таллинн;
14. Крупная ферма Vahtra, деревня Вийсирейю, волость Саарде, Пярнумаа;
15. Многоквартирные дома Vana-Kalamaja 6-8, Вана-Каламая 6-8, Таллинн;
“Разносторонность бетона, как наиболее часто используемого отечественного строительного материала хорошо характеризуют представленные на нынешний конкурс работы”,- сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. “Среди номинантов есть как серьезные инфраструктурные сооружения, общественные здания, так и многоквартирные дома и индивидуальный жилой дом”,- добавил Роотс.
По словам Тийта Роотса, акцентом нынешнего конкурса можно считать представление на конкурс целого нового квартала в Таллинн-city, вместе с новыми высотными зданиями, а также и реновацией находящихся под охраной как памятники старины зданий.
Вторым акцентом можно назвать достойное участие в конкурсе бетонных сооружений сельскохозяйственного строительства.
Правление Союза бетона Эстонии утвердило все представленные на конкурс 15 сооружений в качестве номинантов конкурса “Бетонное сооружение 2019 года”.
“Благодаря сохраняющимся с течением времени свойствам бетона Эстония получила несколько важных публичных зданий — главное здание Академии внутренней безопасности, комплекс залов Эстонской академии музыки и театра, центр культуры Кая”,- сказал исполнительный директор Союза бетона Эстонии Тоомас Вайнола.
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