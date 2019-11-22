Уже совсем скоро 6 декабря, будут объявлены лауреаты архитектурных премий Эстонии 2019. Перед вами — номинанты на премию целевого фонда архитектуры при Капитале культуры. Выберите проект, который вам понравился больше всего - он получит премию любимчика публики по мнению читателей Delfi. Голосуем!
ФОТО | Смотрите, кто может получить премию целевого фонда архитектуры при Капитале культуры. Голосуйте за любимчика!
Всего на премии представлено 19 проектов. Ознакомьтесь со всеми ними и проголосуйте за тот, который нравится больше всего! Отдать свой голос можно до 9 часов утра 2 декабря.
1. Центр Арво Пярта
ASUKOHT: Kellasalu tee 3, Laulasmaa
AUTORID: Fuensanta Nieto, Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos)
PROJEKTIJUHT: Alexandra Sobral (Nieto Sobejano Arquitectos)
MEESKOND: Simone Lorezon, Covadonga Blasco, Pablo Gómez, Víctor Mascato, Michele Versaci, Adrián Rodríguez
KOHALIK PARTNER: Ra Luhse, Kristine Kurro, Angela Talumets, Tanel Tuhal (Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal), Tanel Teder (Nüüd Arhitektid)
KONSTRUKTOR: Andres Hirve (PIKE)
PÕHIPROJEKT: HEVAC
AKUSTIKA: ARAU Acustica
VALGUSTUSE KONSULTANT: Ignacio Valero
TELLIJA: SA Arvo Pärdi Keskus
EHITAJA: Ehitustrust
FOTOD: Roland Halbe
2. Мемриал жертвам коммунизма на Маарьямяэ – autorid arhitektid: Kalle Vellevoog (JVR Arhitektid), Jaan Tiidemann (Ninja Stuudio), sisearhitekt Tiiu Truus (Stuudio Truus).
3. Эстонская художественная академия
ASUKOHT: Põhja pst 7, Tallinn
AUTORID: Tarmo Piirmets, Raul Tiitus; kaasa töötasid Birgit Palk, Inna Fleišer (Pink)
KONKURSI MEESKOND: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann (KUU arhitektid)
ARHITEKTUUR: Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Eik Hermann, Kalle Komissarov, Rene Sauemägi (KUU arhitektid)
EUGEN HABERMANNI HOONEOSA FASSAADIDE RESTAUREERIMINE: Katrin Etverk, Ketlyn Tänavsuu (Arhitektuuribüroo Katrin Etverk)
MAASTIKUARHITEKTUUR: Karin Bachmann, Mirko Traks, Uku Mark Pärtel (KINO maastikuarhitektid)
KONSTRUKTSIOONID: Tõnu Peipman, Tom Arula, Piret Lindma, Andres Sokk
PROJEKTEERIMISE PROJEKTIJUHT: Jaan Aru
TELLIJA: Eesti Kunstiakadeemia
EHITAJA: Astlanda Ehitus
FOTOD: Tõnu Tunnel, Päär Keedus.
4. Посольство Эстонии в Москве
ASUKOHT: Malõi Kislovski pereulok 5, Moskva
AUTORID: Margit Argus, Margit Aule, Toomas Adrikorn, Kaiko Kerdmann (KAOS Arhitektid); kaasa töötas Maris Kerge
PEAPROJEKTEERIJA: Innopolis Insenerid
HALJASTUS: Tiina Tuulik
VALGUSDISAIN: Siim Porila
TELLIJA: Riigi Kinnisvara
EHITAJA: Martin Sigus (Nordeo E)
FOTOD: Terje Ugandi ajakirjale Diivan
5. Музей епископского замка Хаапсалу - Margit Argus, Margit Aule, Elo-Liina Kaivo, Laura Ojala (KAOS Arhitektid).
6. Квартал Маакри – arhitektuur: Rasmus Tamme, Kristjan Männigo, Kaido Areda.
7. Выставка "Liginull" - kuraatorid: Eik Hermann, Mihkel Tüür, Rene Valner.
8. Выставка "Слабый монумент" - kuraatorid: Laura Linsi, Ronald Reemaa, Tadeaš Riha.
9. Выставка "Своя комната. Вопросы феминистки к архитектуре" – kuraator Ingrid Ruudi.
10. Выставка "В Новый мир! Эстонские архитекторы в Торонто" - kuraator Jarmo Kauge.
11. Выставка "Исследуй пространство!" - kuraatorid: Katrin Koov, Kaire Nõmm, Kadri Klementi.
12. Дизайн выставки: новая экспозиция картины Берта нотке "Танец смерти" – KOKO Arhitektid (sisearhitekt Liis Lindvere).
13. Отель Park Hotell Viljandi
ASUKOHT: Johan Laidoneri plats 8, Viljandi
AUTORID: Margit Argus, Margit Aule, Kaiko Kerdmann (KAOS Arhitektid); kaasa töötas Maris Kerge
REKONSTRUEERIMISPROJEKT: Kalju Kisand (Arhitektuuribüroo K+K)
TELLIJA: Astlanda Ehitus
EHITAJA: Rein Velja (Astlanda Ehitus)
FOTOD: Terje Ugandi ajakirjale Diivan
14. Проект книги и выставки "Тартуский домский собор" – Kaur Alttoa, Krista Andreson, Raivo Randoja, Mariann Raisma.
15. Отель/квартирный дом/офисное здание Розени – Martin Aunin.
16. Водный центр Сууре-Яани
ASUKOHT: Pärnu 4, Suure-Jaani
AUTORID: Kerli Lepp, Riin Kärema, Mari Põld
ARHITEKTUUR: Alvin Järving, Mari Rass, Ott Alver, Kaidi Põder, Katrin Vilberg, Gert Guriev, Liina-Liis Pihu, Märten Peterson (Arhitekt Must)
TELLIJA: Põhja-Sakala vald
EHITAJA: Taavi Mitt (Eviko)
FOTOD: Terje Ugandi ajakirjale Diivan
17. Деятельность в архитектурной сфере Яака-Адама Лоовеэра.
18. Деятельность Илоны Гурьяновой в организации Disainiöö (Ночь дизайна) в течение 14 лет.
19. Центральная площадь Валга – Gianfranco Franchi, Chiara Tesi, Rea Sepping (FRANCHI ASSOCIATI).
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