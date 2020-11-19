Хотя темно-коричневые секции от пола до потолка, которые стояли почти в каждой гостиной в 1970-х годах, в современном интерьере могут выглядеть слишком громоздкими, практичный модульный диван Eva вполне в него впишется, отмечает Maaleht.
ФОТО | Советская мебель снова в моде? Эстонские шедевры дизайна интерьера 70-х до сих пор актуальны
Историк дизайна и директор Эстонского музея прикладного искусства и дизайна Кай Лобьякас говорит, что одной из отличительных особенностей изготовленной в 1970-х годах мебели является толстый слой блестящего лака. ”Как правило, все секционные шкафы покрывались полиэстеровым или нитроцеллюлозным лаком”, — рассказывает он.
Если в шестидесятые мебель была еще, что называется, воздушной по своей природе — маленькие шкафы и диваны на тонких ножках -, то в семидесятые на смену ей пришла массивность и даже громоздкость: ”Секции простирались на всю стену, если не на несколько. Диваны тоже делались более мощными, с массивной обивкой и мягкие”.
Одним из таких примеров является модульный диван Eva (1974) которым Малле Агабуш вписала себя в историю эстонского дизайна.
”В то время он был очень популярен. При этом я заметил, что подобное производится и сегодня. На самом деле этот диван очень крутой и его легко комбинировать с современной мебелью. Если у кого-то все еще есть этот образчик советского дизайна или если кто-то найдет его на каком-нибудь аукционе, то после смены обивки этот гарнитур может очень хорошо вписаться в интерьер”, — говорит историк дизайна.
Как обставить малогабаритную квартиру?
Говоря о мебели семидесятых, нельзя не затронуть и предыдущее десятилетие, поскольку именно тогда началось торжество малогабаритных квартир в панельных домах.
”На самом деле в жилой среде советского времени маленькие квартиры стали центральной темой уже в конце пятидесятых. Массивная мебель времен первой республики больше не вмещалась в эти помещения. Возникла необходимость в новой мебели с легкой конструкцией”, — поясняет Лобьякас.
В Эстонии центром по формированию связанной с мебелью среды в 1957 году стала экспериментальная мебельная фабрика Standard, проектировщики которой задавали тон практически всей мебельной промышленности Эстонии. Разработанные здесь образцы рассылались на другие производства страны в Валга, Пярну, Выру, Тарту, Нарве и так далее.
В начале 1960-х, по словам эксперта, в моде было светлое неокрашенное дерево, кресла и диваны с тонкой обивкой на тонких ножках, небольшие шкафчики, столы-почки и ткани пастельных цветов.
”Это было своего рода противопоставление громоздкости 1930-х годов. Но самым важным было то, что такая легкая мебель очень хорошо вписывалась в маленькие квартиры панельных домов. Создавалось светлое и воздушное впечатление”, — поясняет историк дизайна.
В середине шестидесятых годов мебель стала по форме намного более квадратной. ”Также прекратились активные игры с узорами на обивке диванов и кресел. Предпочтение стали отдавать однотонным шерстяным тканям”, — добавляет Лобьякас, отмечая, что в то время изменения в мебельной моде происходили на удивление быстро.
В середине 60-х стали производить и сборную мебель, которую монтировали прямо в квартире потребителя.
А вот уже к концу десятилетия нормой стал темный шкаф возле стены, предпочтительно глянцевый. Неожиданно в обиход вошли яркие цвета (оранжевый, желтый, синий, фиолетовый, зеленый, белый), а также экстравагантные сочетания геометрических фигур.
”Мебель становилась все более массивной. Если в начале шестидесятых в моде были скорее отдельные элементы, то со временем массивности лишь прибавлялось. Образно говоря: маленьких шкаф с растопыренных ножками превратился в мощную секцию”, — поясняет специалист.
В домах 1970-х, по его словам, преобладала темная мебель., ”На самом деле светлые тона тоже присутствовали, но темные служили своего рода разнообразием после светлой мебели шестидесятых”, — добавляет он.
В середине 1970-х Энно Холм разработал знаковые комплекты: лаконичную мебель для отдыха Otto и стилизованную под барокко мебель для столовой Bella.
В результате совместной работы Александра Ауса и Ильи Суурметса родилась легендарная серия детской мебели, которую можно и по сей день встретить в детских садах.
С 1970-ми связан еще один художественный феномен: расцвет эстонского плакатного искусства и трансформация плаката из инструмента политической пропаганды в элемент дизайна интерьера.
Лобьякас отмечает, что если, например, в Северных странах история дизайна расписана по датам, то в Эстонии ориентироваться в данной сфере не так просто: ”Общие тенденции и определенные серии известны, но предстоит еще много работы. Некоторые из наиболее популярных шкафов или диванов производили на протяжении многих лет, поэтому трудно сказать, датируется тот или иной предмет мебели концом 60-х или 70-ми. Если, например, кто-то попытается обставить свою гостиную мебелью, изготовленной в Эстонии в 1960-х годах, то конечный результат может охватить оба десятилетия”.
По словам Лобьякаса, сейчас больше всего реставрируется стульев. Именно стулья и другие небольшие предметы легче всего вписываются в современный интерьер.
”Более легкие формы легче усваиваются. Они не давят своей старостью и в то же время придают интерьеру уникальность. Сейчас, наверное, нет таких рьяных поклонников интерьера 1970-х, которые сходили бы с ума от блестящих секций во всю стену. Тотальность, скорее, угнетает, но кто знает, может, скоро и эти предметы станут очень ценными. Возможно, их действительно не стоит выбрасывать. Как и, например, кровати и кресла, изготовленные в семидесятые”, — смеется историк дизайна.
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