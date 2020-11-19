ФОТО | Советская мебель снова в моде? Эстонские шедевры дизайна интерьера 70-х до сих пор актуальны

Историк дизайна и директор Эстонского музея прикладного искусства и дизайна Кай Лобьякас говорит, что одной из отличительных особенностей изготовленной в 1970-х годах мебели является толстый слой блестящего лака. ”Как правило, все секционные шкафы покрывались полиэстеровым или нитроцеллюлозным лаком”, — рассказывает он.

Если в шестидесятые мебель была еще, что называется, воздушной по своей природе — маленькие шкафы и диваны на тонких ножках -, то в семидесятые на смену ей пришла массивность и даже громоздкость: ”Секции простирались на всю стену, если не на несколько. Диваны тоже делались более мощными, с массивной обивкой и мягкие”.

Maile Grünberg. Elutuba. 1975. Standardi reklaamleht

Одним из таких примеров является модульный диван Eva (1974) которым Малле Агабуш вписала себя в историю эстонского дизайна.

Malle Agabuš. Nurgadiivan Eva. 1975. Standardi reklaamleht

”В то время он был очень популярен. При этом я заметил, что подобное производится и сегодня. На самом деле этот диван очень крутой и его легко комбинировать с современной мебелью. Если у кого-то все еще есть этот образчик советского дизайна или если кто-то найдет его на каком-нибудь аукционе, то после смены обивки этот гарнитур может очень хорошо вписаться в интерьер”, — говорит историк дизайна.



Как обставить малогабаритную квартиру?

Говоря о мебели семидесятых, нельзя не затронуть и предыдущее десятилетие, поскольку именно тогда началось торжество малогабаритных квартир в панельных домах.

”На самом деле в жилой среде советского времени маленькие квартиры стали центральной темой уже в конце пятидесятых. Массивная мебель времен первой республики больше не вмещалась в эти помещения. Возникла необходимость в новой мебели с легкой конструкцией”, — поясняет Лобьякас.

В Эстонии центром по формированию связанной с мебелью среды в 1957 году стала экспериментальная мебельная фабрика Standard, проектировщики которой задавали тон практически всей мебельной промышленности Эстонии. Разработанные здесь образцы рассылались на другие производства страны в Валга, Пярну, Выру, Тарту, Нарве и так далее.

В начале 1960-х, по словам эксперта, в моде было светлое неокрашенное дерево, кресла и диваны с тонкой обивкой на тонких ножках, небольшие шкафчики, столы-почки и ткани пастельных цветов.