Уже совсем скоро 6 декабря, будут объявлены лауреаты архитектурных премий Эстонии 2019. Перед вами — номинации на премию Союза ландшафтных архитекторов Эстонии. Выберите проект, который вам понравился больше всего - он получит премию любимчика публики по мнению читателей Delfi. Голосуем!
ФОТО | Союз ландшафтных архитекторов выбирает лучшие проекты года. Голосуйте за лучшее архитектурное решение!
Всего на премии представлено 8 проектов. Ознакомьтесь со всеми ними и проголосуйте за тот, который нравится больше всего! Отдать свой голос можно до 9 часов утра 2 декабря.
1. "Балтийский павильон". Общая экспозиция стран Балтии на XV Венецианской архитектурной биеннале в 2016 году – kuraatorid: Kārlis Berziņš (LV), Jurga Daubaraitė (LT), Petras Išora (LT), Ona Lozuraitytė (LT), Niklāvs Paegle (LV), Dagnija Smilga (LV), Johan Tali (EE), Laila Zariņa (LV) ja Jonas Žukauskas (LT).
2. Центральная площадь Валга – autorid: Gianfranco Franchi, Chiara Tesi ja Rea Sepping.
3. Пространственный эксперимент центральной площади Пайде – arhitekt: Elo Kiivet; kaasa töötasid Kalle Komissarov ja Kadri Kallaste; eestvedaja Maiko Keskküla; projek juhid: Kaspar Tammist ja Tiit Kanne.
4. Плошадь памяти Лидии Койдулы и Йоханна Волдемара Яннсена – maastikuarhitektid: Terje Ong, Kerli Irbo, Edgar Kaare; arhitekt Tõnu Laanemäe; skulptorid Bruno Kadak ja Mare Mikof.
5. Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ – arhitektid: Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann; sisearhitekt Tiiu Truus; maastikuarhitekt Lidia Zarudnaja; skulptor Kirke Kangro.
6. Площадь Исесейсвузе в Пярну – arhitektid: Jan Skolimowski, Andrus Mark, Maie Raud.
7. Центральная площадь Пылва – maastikuarhitekt Kaie Kuldkepp, arhitektid Helen Rebane ja Egon Metusala.
8. Детская площадка Ляэне, 11а в Тарту – maastikuarhitektid: Mirko Traks, Karin Bachmann, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart.
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