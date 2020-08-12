ФОТО | Трехэтажная квартира в Пярну или лофт в Ласнамяэ? 12 уникальных интерьеров, которые никого не оставят равнодушным

ФОТО | Люксовая квартира в Старом городе привлекает контрастом современного интерьера с историческим зданием

Foto: Baltic Sotheby's International Realty



На портале Kinnisvara24.ee есть одна квартира, которая находится в Старом городе в самом сердце Таллинна. Контраст между современным интерьером в Скандинавском стиле и историческим зданием делает жилье очень интересным.

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ФОТО | Снаружи это обычный дом советской постройки, но внутри скрывается удивительная трехэтажная квартира с садом

Foto: LVM Kinnisvara



В Пярну находится хорошо спрятанная жемчужина. Рядный дом времен СССР скрывает за собой великолепный сад, а в самом доме есть необычная квартира, расположившаяся на трех этажах.

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ФОТО | Невероятно стильная двухуровневая квартира в бывшем здании военной школы в Таллинне

Foto: Stiil Kinnisvara



У некогда военной школы, ставшей жилым домом, длинная и интересная история. Настолько же интересные и находящиеся в здании лофты. Посмотрим, как выглядит одна из квартир внутри, которая ищет новых жильцов!

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ФОТО | Роскошный интерьер и захватывающий вид на море. Смотрите, как выглядят новые дома на Коплиских линиях изнутри!



Коплиские линии изменились до неузнаваемости. Где раньше стояли обветшавшие бараки появились новенькие стильные квартирные дома. На портале Kinnisvara24.ee представлена одна из новых квартир района, где почти из каждого окна можно насладиться видом на море!

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ФОТО | Своеобразная квартира в доме 30-х годов в столичном районе Кассисаба

Foto: Uus Maa Kinnisvara



В доме 1930-х годов на цлице Луйсе в Таллинне выставлена на продажу интересная квартира.

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ФОТО | И такое бывает! Просторная квартира в Каламая с балконом и собственной террасой

Foto: Uus Maa Kinnisvara / Kinnisvara24.ee



На портале Kinnisvara24.ee нашлась одна чрезвычайно стильная и уютная квартира, где не проблема провести несколько месяцев карантина и самоизоляции. В просторной квартире три комнаты и балкон, но самое главное - у нее еще есть и терраса!

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