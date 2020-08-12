Мы собрали дюжину интересных квартир, у каждой из которых есть своя изюминка. Смотрите фотографии и наслаждайтесь!
ФОТО | Трехэтажная квартира в Пярну или лофт в Ласнамяэ? 12 уникальных интерьеров, которые никого не оставят равнодушным
ФОТО | Люксовая квартира в Старом городе привлекает контрастом современного интерьера с историческим зданием
На портале Kinnisvara24.ee есть одна квартира, которая находится в Старом городе в самом сердце Таллинна. Контраст между современным интерьером в Скандинавском стиле и историческим зданием делает жилье очень интересным.
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ФОТО | Снаружи это обычный дом советской постройки, но внутри скрывается удивительная трехэтажная квартира с садом
В Пярну находится хорошо спрятанная жемчужина. Рядный дом времен СССР скрывает за собой великолепный сад, а в самом доме есть необычная квартира, расположившаяся на трех этажах.
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ФОТО | Невероятно стильная двухуровневая квартира в бывшем здании военной школы в Таллинне
У некогда военной школы, ставшей жилым домом, длинная и интересная история. Настолько же интересные и находящиеся в здании лофты. Посмотрим, как выглядит одна из квартир внутри, которая ищет новых жильцов!
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ФОТО | Роскошный интерьер и захватывающий вид на море. Смотрите, как выглядят новые дома на Коплиских линиях изнутри!
Коплиские линии изменились до неузнаваемости. Где раньше стояли обветшавшие бараки появились новенькие стильные квартирные дома. На портале Kinnisvara24.ee представлена одна из новых квартир района, где почти из каждого окна можно насладиться видом на море!
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ФОТО | Своеобразная квартира в доме 30-х годов в столичном районе Кассисаба
В доме 1930-х годов на цлице Луйсе в Таллинне выставлена на продажу интересная квартира.
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ФОТО | И такое бывает! Просторная квартира в Каламая с балконом и собственной террасой
На портале Kinnisvara24.ee нашлась одна чрезвычайно стильная и уютная квартира, где не проблема провести несколько месяцев карантина и самоизоляции. В просторной квартире три комнаты и балкон, но самое главное - у нее еще есть и терраса!
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ФОТО | Ванная комната со стеклянными стенами? В главном здании судостроительного завода в Копли расположилась необычная квартира
MoodneKodu нашел на портале Kinnisvara24.ee необычную квартиру, которая сдается в аренду. А вы бы смогли жить в квартире, где ванная комната со стеклянными стенами?
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ФОТО | В обычной ласнамяэской панельке расположился необыкновенно стильный лофт с огромными окнами
Президент союза художников Эстонии Элин Кард развенчивает миф о Ласнамяэ как о каменных джунглях: возле ее дома много природы, животных и птиц, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО | Как стильно и современно выглядит отреставрированная квартира в историческом доме в Кадриорге!
Настоящая жемчужина на портале недвижимости Kinnisvara24 — отреставрированная квартира в деревянном доме 1913 года постройки в самом центре Таллинна. В доме, который находится под защитой как памятник старины, попытались сохранить дух того времени и добавить к нему стильный дизайн интерьера. Результат просто великолепный!
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ФОТО | Яркий пример из Пярну — квартира в советской панельке тоже может быть стильной!
В одном панельном доме советского времени в прибрежном районе Пярну расположилась квартира, которая служит ярким примером того, что современное жилье не обязательно должно находиться в новом доме.
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ФОТО | Необычная квартира в необычном доме в Каламая
В самом сердце столичного района Каламая в одном необычном доме расположилась такая же необычная квартира. Раньше это было производственное здание, которое теперь превратилось в современный жилой дом.
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ФОТО | В самом обычном доме в Каламая расположилась уникальная квартира, где дух района переплетается с городским гламуром
За фасадом одного обычного деревянного дома в Каламая скрывается все что угодно, но не заурядное жилье. Сравнимая по площади с домом (99 м2) квартира впечатляет планировкой, внутренней отделкой и, не исключено, что самой крутой сауной в районе!
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