ФОТО | В Kaubamaja теперь можно приобрести товары для дома от культового финского бренда Marimekko

Marimekko — один из самых известных в мире финских брендов и имеет Имеет 140 магазинов в различных странах мира. Компания была основана супругами Арми и Вильо Ратиа в 1951 году. Мировая известность пришла к бренду в 60-х, когда супруга президента США Жаклин Кеннеди приобрела семь платьев Marimekko и появилась в них на страницах журналов.

В ассортимент Kaubamaja можно найти посуду, текстиль и аксессуары для дома от Marimekko, в том числе и с легендарным принтом Unikko с маками, который доступен в разных расцветках. Поближе ознакомиться с выбором товаров можно здесь.

На презентации обновленного отдела Kodumaailma и товаров Marimekko гости смогли испечь булочки прямо на месте вместе с пекарями из Karjase sai, а также насладиться кофе от баристы из Kiosk No. 1. Смотрите галерею!