ФОТО | В Тарту вручили архитектурные премии 2019 года. Смотрите, кому присудили победу читатели Delfi!

Литовский архитектор Гинтаутас Наткевичюс:

“Высочайший уровень эстонской архитектуры произвел на меня глубокое впечатление. Баня Lusthoone — выразительный ориентир, авторский почерк в природе, очень утонченный и поэтичный. Скромный интерьер объединяет здесь три разных слоя: историю, природу и современный язык архитектуры”.

Фото: Тыну Туннель, Тарво Ханно Варрес

Студенческая премия 2019 — Магистерская работа “Доступное жилье” по специальности архитектура и городское планирование Эстонской художественной академии

Вейко Вахтрик

Выбор читателей Dekor и Moodne Kodu: центр Арво Пярта





Премии 2019 года Союза дизайнеров интерьера Эстонии:



Жюри: архитектор интерьера Ээва Массо, архитектор интерьера Лийз Тарбе, архитектор Карли Луйк, искусствовед Леэле Вялья, архитектор интерьера Вертти Киви (Финляндия)

Park Hotell Viljandi

Маргит Аргус, Маргит Ауле, Кайко Кердманн (KAOS Arhitektid)

Комментарий жюри:

“Изысканное с пиететом выполненное решение, умело балансирующее между достоинством исторического здания и современными тенденциями таким образом, что выигрывают все. Особенного внимания заслуживает фойе, в которое был превращен бывший внутренний двор здания. Напоминающее шахту пространство умело связует деревянными путями коридоры и номера”.

Фото: Терье Уганди

Выбор читателей Dekor и Moodne Kodu также пал на отель Park Hotell Viljandi!





Отделение для новорожденных и младенцев Таллиннской детской больницы

Мари Пылд (T43 Sisearhitektid)

Комментарий жюри:

“Объект очень сложной исходной задачи, где помимо требований к медицинской технике, функциональным нуждам и гигиене стоит задача обеспечить максимально приятную и домашнюю атмосферу матерям, проводящим в этих стенах со своими нуждающимися в лечении новорожденными долгие недели или месяцы. Интригует ярко-белое решение коридора без окон, которое вопреки привычным ожиданием, не производит впечатления холода и стерильности, а наоборот — кажется светлым и теплым. Здесь стоит подчеркнуть, что высокопрофессиональное решение стало частью медицинского учреждения”.

Фото: Тыну Туннель

Оздоровительный центр Сууре-Яани

Рийн Кярема, Керли Лепп, Мари Пылд

Комментарий жюри:

“Дизайн интерьера продолжает основные архитектурные идеи — чтобы слиться со средой маленького города, здание как бы состоит из нескольких, исходящих из окружающего масштаба, зданий, общее пространство между которыми объединено. Концепция разыграна до конца, большие стеклянные площади и кирпичная кладка хорошо гармонируют”.

Фото: Кристьян Луст, Тыну Туннель, Терье Уганди

Новое здание Эстонской художественной академии

Тармо Пийрметс, Рауль Тийтус (Pink)

Комментарий жюри:

“Знаковое здание для сферы архитектуры обрело соответствующий этой роли интерьер, характеризующийся многослойностью, которая олицетворяет свободу творчества. Наряду с экспонированием более ранних наслоений используются модные решения и удивляющее созидание пространства. Здание с довольно сложной функциональной схемой умело адаптировано к современным нуждам. Если во внешнем облике различные строительные этапы легко различимы, то в интерьере все связано воедино. Вишенка на торте — появляющиеся то тут, то там исторические детали, как перила и подоконники в функционалистской части здания, или впечатляющие массивные двери в советской части.

Фото: Тыну Туннель, Пяэр Кеэдус

Студенческая премия имени Велло Аси — Кирке Каламатс

В сотрудничестве с отделением дизайна интерьера Эстонской художественной академии студенческая премия выдается продолжающим дело легендарного преподавателя дизайна интерьера Велло Аси, разделяющим его ценности, принципы, этику, отношение к работе и творчеству.

Премии 2019 года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии:

Жюри: ландшафтный архитектор Мартин Аллик, ландшафтный архитектор Кристиан Нигуль, архитектор Кая Паэ, урбанист Кристи Гришаков, ландшафтный архитектор Мерле Карро-Калберг

Премия года — центральная площадь Валга

Джанфранко Франки, Кьяра Тези, Реа Сеппинг (Franchi+Associati)

Комментарий жюри:

“Центральная площадь Валга — правильное пространство в правильном месте. Открытие исторического 8-го квартала и оформление его в площадь — образцовое направление уменьшающегося маленького городка в сторону компактности. Площадь Валга — это поклон перед исторической застройкой без лишнего доминирования. Созданное пространство многослойное, уголки и закоулки площади создают оптическую иллюзию: площадь оказывается больше и разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд. Новая площадь органично пролегает между домами и подчеркивает лучшее, что есть у Валга. Это место не требует исступлённо внимания, площадь спокойна и уравновешена, а не являет собой эгоцентричный ландшафт эпохи Инстаграма”.

Фото: Марис Томба

Выбор читателей Dekor и Moodne Kodu также пал на центральную площадь Валга!





Премия за сотрудничество — Эксперимент центральной площади Пайде 2017-2019

Эло Кийвет

Комментарий жюри:

“Эксперимент с пространством в Пайде — история успеха культуры опытов. Эксперимент доказал, что достойное и активное пространство можно создавать вместе с горожанами. Пространственные потребности жителей города умело и понятно переведены на язык ландшафтной архитектуры. В этом пространстве встречается несколько неопределенных факторов пространственного творчества: идеи местного сообщества, воля местного самоуправления, временное решение пространства, положительное влияние общегородского мероприятия (“Фестиваля мнений”). На вопрос, как создавать временное пространство, получен ясный и четкий ответ: спроси у людей, создавай и строй вместе с ними”.

Фото: Марис Томба





Премия за последовательную работу — Мэрия Тарту

Комментарий жюри:

“Мэрия Тарту годами отличается продуманной деятельностью по созданию удобного для людей, разнообразного и благоприятствующего различным видам передвижения общественного пространства. Важна при этом воля города к поиску диалога между горожанами, чиновниками, проектировщиками и строителями. Результатом становится уличное пространство, которое даже будучи построено в разное время, ощущается единым и многообразным.

Премия за идею — Балтийский павильон на архитектурной биеннале в Венеции

Карлис Берзиньш, Никлавс Паэгле, Дагния Смилга, Лайла Зариня, Юрга Даубарайте, Пятрас Ишора, Она Лозурайтите, Йонас Жукаускас, Йохан Тали

Комментарий жюри:

“Единая экспозиция стран Балтии на XV архитектурной биеннале в Венеции „Балтийский павильон“ стала уникальной. Трактовка стран Балтии в качестве единого пространства и ландшафта — достижение высокого уровня. Отобранные ландшафты стран Балтии рассматривались как единое целое, а не раздробленные государственными границами участки”.

Фото: Дэвид Грандорж, Ансис Старкс, Йохан Тали, Йонас Жукаускас

Студенческая премия — исследование студентов ландшафтной архитектуры TalTech “Временный Мустамяэ”

Прийти Ингвер, Майре Суйметс, Элина Лобункова, Биргит Пукк, Анете Таммевески

Научный руководитель Кристи Гришаков

Комментарий жюри:

“Студенческий проект „Временный Мустамяэ“ ищет ответы на вопросы о том, как создавать наилучшее общественное и частично общественное пространство временными и/или недорогими средствами, доступными ландшафтной архитектуре. Необходимость и объемность работы, посвященной Мустамяэ, настолько впечатляюща, что внушает почтение. Предложенные временные решения в условиях ограниченных финансовых ресурсов — убедительный акупунктурный метод, выполняющий поставленные цели по созданию наилучшего уличного пространства”.

Премии года в сфере архитектуры выдаются совместно творческими союзами и целевым капиталом архитектуры фонда “Капитал культуры Эстонии” уже пятый раз. Главным организатором церемонии награждения архитектурными премиями в этом году является Союз ландшафтных архитекторов Эстонии.

“2019 год был чрезвычайно хорошим для культуры пространства. Пространство играет все более важную роль, это подтверждает и рекордное количество работ, выставленных в этом году на соискание архитектурных премий. Год прошел под эгидой успешного международного сотрудничества и проникновения качественного общественного пространства в самые дальние уголки Эстонии”, — подвела итоги года Кристийна Куппер, председатель правления Союза ландшафтных архитекторов Эстонии, который в этом году является главным организатором церемонии награждения архитектурными премиями.

“Среди лауреатов мы видим такие уникальные общественные объекты, играющие знаковую роль не только на национальном, но и на международном уровне, как новое здание Эстонской художественной академии или мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ. Также мы видим, что пространство имеет социальное измерение, поддерживая жизнь в особые моменты, как, например, отделение новорожденных детской больницы. Над различными аспектами пространства размышляли посредством выставок и пространственных экспериментов. С региональной точки зрения, несомненно, важным объектом стала новая центральная площадь Валга, уплотняющая и переосмысливающая городское пространство”, — привела Кристийна Куппер некоторые примеры.

“Особенно хотелось бы выделить удачные проекты сотрудничества. Например, светлый и чистый центр Арво Пярта, ставший образцом эффективного и доверительного сотрудничества между заказчиком, архитекторами и строителями. Одним из великолепных примеров межпрофессионального взаимодействия можно считать новое здание Эстонской художественной академии, взявшей в этом году несколько премий. При его создании выпускники академии — архитекторы, дизайнеры интерьера, ландшафтные архитекторы — работали сообща, вкладывали в творческий труд душу и преследовали общие цели. Результатом стало новое открытое здание, среда, пространство которой смогут менять и трансформировать уже те, кто работает и учится там сегодня”, — отметила Куппер.

“Радует, что архитекторы стран Балтии объединили силы и в сотрудничестве на архитектурной биеннале в Венеции появилась раздвигающая границы, первая единая балтийская экспозиция. Сотрудничество было оценено и при присуждении городу Тарту премии за последовательную работу. Но, наверное, самое обширное коллективное творчество мы могли наблюдать при проведении экспериментов по созданию новых временных обликов центральной площади Пайде. Все это было очень высоко оценено жюри”, — добавила Куппер.

Со всеми представленными на премии проектами можно ознакомиться здесь:

Премии 2019 года Союза дизайнеров интерьера Эстонии

Премии 2019 года целевого архитектуры фонда Капитала культуры

Премии 2019 года Союза архитекторов Эстонии

Премии 2019 года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии