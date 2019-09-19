Moodnekodu побывал в Хельсинке на крупнейшей в Северных странах выставке интерьера и дизайна Habitare 2019, которая представляет прекрасный обзор самых стильных трендов в интерьере и самых инновационных дизайнерских решений.
19.09.2019, 07:39
ФОТО | Ванна из щепок и ярко-розовые стены? Что предлагает крупнейшая в Скандинавии выставка интерьера и дизайна Habitare
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