ФОТО | Ванну куда будем ставить? Небольшие квартиры заставляют эстоноземельцев проявлять чудеса изобретательности

Квартира для любителей сауны

В деревне Аэсмяэ продается 40-метровая квартира, владелец которой встроил сауну в кухню. Своеобразная планировка делает сауну сердцем жилья и обеспечивает хорошую возможность организовывать приятные вечера в дружеской компании.

Источник: Kinnisvara24.ee

Новые небольшие квартиры в Тарту

В Тарту строится новый жилой дом, площадь квартир в котором составляет 14-48 квадратных метров, но расположенные на двух уровнях квартиры с высокими потолками предлагают все необходимое для комфортной жизни. В университетском городе к таким квартирам, определенно, будет интерес.

Источник: Kinnisvara24.ee

Душевой уголок в гостиной

В центре Таллинна продается современно отремонтированная однокомнатная квартира открытой планировки площадью 22 квадратных метра. Особенно интересной делает эту квартиру установленный в гостиной-кухне душевой уголок. Если человек живет один, это не должно стать проблемой, но вот в гости можно звать только очень близких людей.

Kinnisvara24

Источник: Kinnisvara24.ee

Лаура Таммеорг добавила, что в последние годы в Эстонии становятся все более популярны распространенные во многих других странах микроквартиры: “Маленькие квартиры площадью до 20 метров стремятся покупать в городах, где недвижимость очень дорогая. В Таллинне и Тарту стоимость квадратного метра жилья также заметно выросла, и в результате повысился спрос на небольшие квартиры. Микроквартиры хорошо подходят в качестве инвестиции и сдачи в аренду — например, студенты предпочитают снимать квартиры по как можно более низкой цене, но хотят, чтобы в них было все необходимое для жизни”.