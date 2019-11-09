Владельцы квартир маленькой площади находят нетрадиционные решения, позволяющие повысить комфорт и уют своей недвижимости. На порталах недвижимости можно найти интересные предложения: например, квартиру с установленной в кухне ванной или душевым уголком в гостиной.
ФОТО | Ванну куда будем ставить? Небольшие квартиры заставляют эстоноземельцев проявлять чудеса изобретательности
Руководитель по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24.ee Лаура Таммеорг сказала, что владельцам небольших квартир приходится быть изобретательными, например, находя нетрадиционные решения размещения предметов обстановки или сооружая в помещении второй уровень. “На рынке аренды большой спрос на недорогие квартиры, где есть все необходимое: от душа или ванны до кухни и стиральной машины. Поэтому периодически владельцы квартир находят удивительные решения. Например, если ванной комнаты в квартире нет, место ванне или сауне находят в других жилых помещениях”, — пояснила Таммеорг.
Ванна в кухне
В районе Кристийне расположено много небольших старых многоквартирных домов, где туалеты находятся в квартирах, но вот ванная или душ в изначальной планировке отсутствуют. В этой 25-метровой квартире ванной комнаты также нет, и поэтому ванну поместили прямо в кухне. Размещенная под кухонным окном ванна позволяет расслабляться, наблюдая за происходящим на улице.
Все необходимое на 15 квадратных метрах
В современной микроквартире, расположенной на цокольном этаже дома в Кадриорге, все необходимое для жизни умещается всего на 15 квадратных метрах. Эта маленькая квартира идеально подходит для студента или живущего в одиночку человека, который не зовет в гости много гостей сразу, но при этом ценит новую и современную обстановку.
Квартира для любителей сауны
В деревне Аэсмяэ продается 40-метровая квартира, владелец которой встроил сауну в кухню. Своеобразная планировка делает сауну сердцем жилья и обеспечивает хорошую возможность организовывать приятные вечера в дружеской компании.
Новые небольшие квартиры в Тарту
В Тарту строится новый жилой дом, площадь квартир в котором составляет 14-48 квадратных метров, но расположенные на двух уровнях квартиры с высокими потолками предлагают все необходимое для комфортной жизни. В университетском городе к таким квартирам, определенно, будет интерес.
Душевой уголок в гостиной
В центре Таллинна продается современно отремонтированная однокомнатная квартира открытой планировки площадью 22 квадратных метра. Особенно интересной делает эту квартиру установленный в гостиной-кухне душевой уголок. Если человек живет один, это не должно стать проблемой, но вот в гости можно звать только очень близких людей.
Лаура Таммеорг добавила, что в последние годы в Эстонии становятся все более популярны распространенные во многих других странах микроквартиры: “Маленькие квартиры площадью до 20 метров стремятся покупать в городах, где недвижимость очень дорогая. В Таллинне и Тарту стоимость квадратного метра жилья также заметно выросла, и в результате повысился спрос на небольшие квартиры. Микроквартиры хорошо подходят в качестве инвестиции и сдачи в аренду — например, студенты предпочитают снимать квартиры по как можно более низкой цене, но хотят, чтобы в них было все необходимое для жизни”.
На портале Kinnisvara24.ee продается 83 микроквартиры площадью до 20 квадратных метров. 46 из них находятся в Таллинне и 27 в Тарту.
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