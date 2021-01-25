ФОТО | Вид на миллион. Роскошная квартира галериста Ольги Темниковой в Ноблесснере поражает воображение

Из окна открывается вид на море и яхтенный порт Ноблесснер. Вид на миллион. “Глаз отдыхает. Время от времени полезно менять фокус”, — говорит Ольга.

Квартиру Ольга с мужем Индреком Касела приобрели шесть лет назад, еще до того, как район стали приводить в порядок, и до недавнего времени окрестности были совсем другие. “Еще совсем недавно тут было производство, — вспоминает Ольга. — Когда я приходила под утро домой после мероприятий, люди уже с пакетами Maxima в руках шли на работу”.

Miljonivaatega aknal seisab väike pikksilm, mille kohta Olga ütleb, et tema abikaasa Indrek hoiab sellega ümbruskonnal silma peal. Foto: Priit Simson

Из окна гостиной хорошо виден арт-центр Kai, где располагается принадлежащая Ольге и Индреку галерея Temnikova & Kasela.

“У нас есть еще квартира в Старом городе. Там атмосфера совсем другая. Она находится на первом этаже и выходит во двор. Так что ты понимаешь, что на улице светло, только когда выйдешь из квартиры. Особенно зимой”, — говорит Ольга. По ее словам, предметов искусства там не так много, как в квартире в Ноблесснере.

Olgale meeldib, kui koduseintel on raskepärased, mitte neutraalsed tööd. Marko Mäetamme koomiksilaadsel maalil kaalub mees enesetappu, kuid lool on siiski happy end. Foto: Priit Simson

Задачей Ольги и Индрека было найти просторное помещение с большими стенами, на которых можно было бы выставить произведения из своей коллекции. В подобного рода квартирах Ольга бывала во время поездок в Лондон, Хельсинки, Нью-Йорк. “Жилища коллекционеров предметов искусства наполовину открыты, наполовину закрыты для других”, — поясняет она.

Света в квартире очень много, потолок гостиной выполнен из стекла. “На самом деле для выставления картин это не самое лучшее решение. Например, оформленные на бумаге работы находятся в коридоре, ведущем в гостевую комнату, чтобы на них не попадало солнце”, — говорит Ольга. Здесь можно встретить очень ценные экземпляры. Например, полотно французского художника XX века Жана Кокто, которую Ольга получила в качестве платы за сделку с картиной Пикассо.

Köök paikneb esiku ja elutoa vahel ning Olga nimetab seda nomaadiköögiks. Kõiki mööbliesemeid saab paigast liigutada. Foto: Priit Simson

Самой первая купленной Ольгой работой стала картина художника Kiwa. “Я и другим советую покупать произведения исходя из того, что покупает Kumu. В то время именно Kiwa был самым популярным”, — говорит галерист.

Esikus paiknev riidekapp-panipaik mõjub kaugelt nagu raamaturiiul Marko Mäetamme maalilt. Foto: Priit Simson

Ольга предпочитает более тяжелые произведения. Такие, как выполненная по принципу комиксов картина Марко Мяэтамма, изображающая колебания человека с суицидальными мыслями. Внутри последнего квадрата комикса красуется надпись “Happy end”. В спальне также расположились “довольно интенсивные” работы.