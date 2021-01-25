Квартира-офис галериста Ольги Темниковой находится в порту Ноблесснер, в бывшем производственном районе, который сейчас является одним из самых ценных в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
ФОТО | Вид на миллион. Роскошная квартира галериста Ольги Темниковой в Ноблесснере поражает воображение
Из окна открывается вид на море и яхтенный порт Ноблесснер. Вид на миллион. “Глаз отдыхает. Время от времени полезно менять фокус”, — говорит Ольга.
Квартиру Ольга с мужем Индреком Касела приобрели шесть лет назад, еще до того, как район стали приводить в порядок, и до недавнего времени окрестности были совсем другие. “Еще совсем недавно тут было производство, — вспоминает Ольга. — Когда я приходила под утро домой после мероприятий, люди уже с пакетами Maxima в руках шли на работу”.
Из окна гостиной хорошо виден арт-центр Kai, где располагается принадлежащая Ольге и Индреку галерея Temnikova & Kasela.
“У нас есть еще квартира в Старом городе. Там атмосфера совсем другая. Она находится на первом этаже и выходит во двор. Так что ты понимаешь, что на улице светло, только когда выйдешь из квартиры. Особенно зимой”, — говорит Ольга. По ее словам, предметов искусства там не так много, как в квартире в Ноблесснере.
Задачей Ольги и Индрека было найти просторное помещение с большими стенами, на которых можно было бы выставить произведения из своей коллекции. В подобного рода квартирах Ольга бывала во время поездок в Лондон, Хельсинки, Нью-Йорк. “Жилища коллекционеров предметов искусства наполовину открыты, наполовину закрыты для других”, — поясняет она.
Света в квартире очень много, потолок гостиной выполнен из стекла. “На самом деле для выставления картин это не самое лучшее решение. Например, оформленные на бумаге работы находятся в коридоре, ведущем в гостевую комнату, чтобы на них не попадало солнце”, — говорит Ольга. Здесь можно встретить очень ценные экземпляры. Например, полотно французского художника XX века Жана Кокто, которую Ольга получила в качестве платы за сделку с картиной Пикассо.
Самой первая купленной Ольгой работой стала картина художника Kiwa. “Я и другим советую покупать произведения исходя из того, что покупает Kumu. В то время именно Kiwa был самым популярным”, — говорит галерист.
Ольга предпочитает более тяжелые произведения. Такие, как выполненная по принципу комиксов картина Марко Мяэтамма, изображающая колебания человека с суицидальными мыслями. Внутри последнего квадрата комикса красуется надпись “Happy end”. В спальне также расположились “довольно интенсивные” работы.
Как бы то ни было, картина на стене — всего лишь фон, однако очень важно, каким будет этот фон — нейтральным или содержательным. “Люди бояться рисковать. Но я в галерее покупаю обратно все произведения, которые продавала. Это золотое правило. Это хороший тон, обратиться именно к этому галеристу, у которого произведение было куплено. И если с момента продажи прошло пять лет, то мы пересматриваем и цену”, — рассказывает Ольга.
Ольга и Индрек любят принимать гостей и часто проводят вечеринки. В просторной квартире с легкостью помещается как минимум 30-40 человек. За музыку всегда отвечает Индрек.
Дочери Ольги и Индрека Вере почти три года. На дни рождения от родителей она получает предметы искусства. Ольга показывает висящую на стене картину, которую она подарила дочери на первый день рождения. Наверное, не так много в Эстонии девочек, которые на знаменательные даты получают именно такие подарки.
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