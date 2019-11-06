ФОТО | Вот так может выглядеть новый терминал Rail Baltic в Юлемисте! Определились победители архитектурного конкурса

Сегодня были объявлены победители архитектурного конкурса терминала Rail Baltic в Юлемисте.
Первое место и 28 000 евро получил проект LIGHT STREAM, который представили Zaha Hadid Architects и Esplan OÜ.
Второе место и 21 000 евро — у проекта THE ÜLEMISTE LEAF, авторства Innopolis Insenerid OÜ.
Третье место и 14 000 евро достались проекту VIDEVIK, над которым работали DBA Progetti S.p.A. и HML Project Management OÜ.
Четвертое есто также заcлужило денежный приз в 7000 евро. Это был проект SIHT авторства Molumba OÜ.
Теперь с тремя победителями будут проводиться переговоры, в ходе которых выяснится, как все же будет выглядеть терминал Rail Baltic.
В мае нынешнего года Rail Baltic Estonia объявил международный конкурс идей с целью найти решение наиболее подходящего — в функциональном, концептуальном и урбанистическом смысле — единого терминала Rail Baltic, который появится в Юлемисте. Конкурс завершился 3 сентября.
Поступившие в срок работы оценивало жюри в составе главы Rail Baltic Estonia Рийи Силлаве, члена правления Pro Kapital Eesti AS Аллана Раммелькоора, директора по развитию AS Eesti Raudtee Андруса Ноора, члена правления Mainor Ülemiste Андруса Калдалу, долгое время бывшего главным архитектором Таллинна Эндрика Мянда, автора структурного плана района Юлемисте Маттиаса Агабуса, архитектора и бывшего министра культуры Латвии Яниса Дрипе, а также датских архитекторов Йеспера Готтлиба и Томаса-Граве Ларсена.
По словам возглавившей жюри Рийи Силлаве, победившие работы соответствуют ожиданиям, и каждая из них заслуживает реализации, однако, по итогам конкурса будет построен всего один терминал. “На следующей неделе мы приступим к переговорам с авторами трех очень непохожих друг на друга архитектурных идей, чтобы определить, кто и по какому именно плану будет проектировать единый терминал Юлемисте”, — пояснила Силлаве.
Вместе с Рийей Силлаве награды победителям конкурса вручил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. “Я внимательно наблюдал за развитием Юлемисте и в свете представленных сегодня общественности работ более чем уверен, что район станет одним из наиболее привлекательных и — наиболее синергичных в контексте инфраструктуры — частей города Таллинна. На наших глазах возникает настоящий мультимодальный транспортный центр, где в будущем сконцентрируются железнодорожное, автобусное и воздушное сообщение”, — сказал министр Аас.
По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, Таллинн находится в сравнении с другими европейскими столицами в уникальном положении, когда аэропорт и будущая центральная станция Rail Baltic будут находиться в непосредственной близости друг от друга и совсем недалеко от центра города. “Второй год подряд количество обслуживаемых Таллиннским аэропортом пассажиров превышает 3 миллиона человек, что выражается в 2,6% ВВП Эстонии в год. Я убежден в том, что в сотрудничестве с Rail Baltic мы сумеем создать для Эстонии больше эффективных соединений с различными мировыми направлениями, что будет способствовать росту количества туристов и окажет еще большее положительное влияние на нашу экономику”, — сказал Тувике.
Со всеми представленными на конкурс работами до конца этого года можно будет ознакомиться в галерее Таллиннского аэропорта.
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