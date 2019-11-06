ФОТО | Вот так может выглядеть новый терминал Rail Baltic в Юлемисте! Определились победители архитектурного конкурса

Вместе с Рийей Силлаве награды победителям конкурса вручил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. “Я внимательно наблюдал за развитием Юлемисте и в свете представленных сегодня общественности работ более чем уверен, что район станет одним из наиболее привлекательных и — наиболее синергичных в контексте инфраструктуры — частей города Таллинна. На наших глазах возникает настоящий мультимодальный транспортный центр, где в будущем сконцентрируются железнодорожное, автобусное и воздушное сообщение”, — сказал министр Аас.

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, Таллинн находится в сравнении с другими европейскими столицами в уникальном положении, когда аэропорт и будущая центральная станция Rail Baltic будут находиться в непосредственной близости друг от друга и совсем недалеко от центра города. “Второй год подряд количество обслуживаемых Таллиннским аэропортом пассажиров превышает 3 миллиона человек, что выражается в 2,6% ВВП Эстонии в год. Я убежден в том, что в сотрудничестве с Rail Baltic мы сумеем создать для Эстонии больше эффективных соединений с различными мировыми направлениями, что будет способствовать росту количества туристов и окажет еще большее положительное влияние на нашу экономику”, — сказал Тувике.

Со всеми представленными на конкурс работами до конца этого года можно будет ознакомиться в галерее Таллиннского аэропорта.

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