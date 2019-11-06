ФОТО | Вот так может выглядеть новый терминал Rail Baltic в Юлемисте! Определились победители архитектурного конкурса

Сегодня были объявлены победители архитектурного конкурса терминала Rail Baltic в Юлемисте.
Первое место и 28 000 евро получил проект LIGHT STREAM, который представили Zaha Hadid Architects и Esplan OÜ.
Второе место и 21 000 евро — у проекта THE ÜLEMISTE LEAF, авторства Innopolis Insenerid OÜ.
Третье место и 14 000 евро достались проекту VIDEVIK, над которым работали DBA Progetti S.p.A. и HML Project Management OÜ.
Четвертое есто также заcлужило денежный приз в 7000 евро. Это был проект SIHT авторства Molumba OÜ.
Теперь с тремя победителями будут проводиться переговоры, в ходе которых выяснится, как все же будет выглядеть терминал Rail Baltic.
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