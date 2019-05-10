ФОТОКОНКУРС | Пришлите свою лучшую фотографию Таллинна и выиграйте роскошный приз!

15 мая празднуется День Таллинна, и по такому случаю порталы Dekor.ee, Moodnekodu.ee и компания-застройщик Estmak Capital проводят розыгрыш, 5 победителей которого вместе со спутниками будут приглашены на эксклюзивную фотосессию во время заката на крыше Дома на променаде, откуда открываются уникальные виды на Старый город, порт и море.

Для участия в конкурсе пришлите нам свою лучшую фотографию Таллинна и выиграйте возможность отметить День Таллинна на самой роскошной террасе города — на крыше нового Дома на променаде.

14 мая среди присланных фотографий будут выбраны 5 лучших. Вечером 15 мая победителей угостят шампанским и изысканными сладостями расположенные в Доме на променаде кафе “Павлова” и винный бутик Carpe Vinum. В ходе фотосессии будут запечатлены приятные моменты на фоне живописных городских и морских видов.

Для участия в конкурсе загрузите свою фотографию в нижеприведенную экранную форму не позднее 13 мая!





Городской центр Таллинна постепенно возвращается на морское побережье, как это и было предопределено исторически. Именно здесь возводятся самые современные в странах Балтии жилые и коммерческие площади, живут и работают самые деятельные горожане, рождаются самые яркие мысли. Дома на Променаде — один из самых престижных жилых кварталов Таллинна. Модный, впечатляющий, отличающийся оригинальной архитектурой и экологичный!

Узнайте подробнее по адресу promenaadimajad.ee.