ГАЛЕРЕЯ | Новогодний стол для одной семьи: как превратить дом в волшебную сказку

Глава отдела дизайна интерьеров IKEA, Дариус Римкус предлагает начать превращать дом в новогоднюю сказку с помощью огоньков, текстиля и украшений. Дизайнер советует подбирать все элементы так, чтобы они сочетались и создавали нужный настрой, особенно в такое время.

Один стиль для всей комнаты



“Выбирая аксессуары или другие предметы интерьера для дома, важно представлять, как они будут сочетаться в ваших комнатах, вместе с текущим цветом стен, гардинами и другим текстилем. Подбирая убранство для вашего новогоднего стола, придерживайтесь схожих принципов”, — говорит Римкус.

Он подчёркивает, что использование одних цветов в аксессуарах и гирляндах для стола, новогодней ёлки и всего дома создаст гармоничный образ вашему дому. А для праздничных вечеров используйте цвета, которые вы не используете в повседневности, чтобы создать особую атмосферу.

Сочетаем и смешиваем



Для праздничной атмосферы не нужно скупать полмагазина с новогодними украшениями. Пару новых тарелок для праздничного стола, салфетки и свечи. Сочетаем их с уже имеющейся посудой, и вот дома уже небольшой, но праздник.

“Не бойтесь сочетать старое с новым, например, винтажные бокалы и новые приборы и тарелки, старые подсвечники и LED свечи в них. Важно не создавать излишнюю загруженность и объединить все предметы на столе, например монохромная скатерть или дорожка, искусственная хвойная ветвь через весь стол с гирляндой на батарейках создаст единый образ вашему столу. Если у вас посуда разной формы, то лучше выбирать один цвет”, — советует дизайнер.

Свободное место на столе



Типичная ошибка для праздничного стола — слишком много всего на одном столе: украшения, тарелки, еда. Старайтесь избегать излишеств на столе, если ужин запланирован в несколько блюд, не стоит их все выставлять сразу же. Возможно, вам пригодится тележка для закусок, салфеток, десертов или тарелок, что заметно разгрузит ваш стол. Для того, чтобы оставшиеся блюда оставались свежими, их стоит положить в закрывающиеся контейнеры в холодильник.

Для украшения стола гирляндами стоит выбирать их с заряжающимися батарейками, меньше проводов, больше лаконичности.