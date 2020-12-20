20.12.2020, 11:12

ГАЛЕРЕЯ | Новый год в советском стиле! Смотрите, какие сокровища продаются на рынке Балтийского вокзала


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Jõulukink vanavarapoest
Jõulukink vanavarapoestFoto: Priit Simson

В антикварных магазинах найти много настоящий сокровищ, украшений для дома и идей для подарков. Советские елочные игрушки уже можно считать винтажными, и если вы украшаете елку в определенном стиле, то они идеально подойдут.

Смотрите, что продается в антикварных магазинах на рынке Балтийского вокзала. Быть может, что-то идеально впишется в ваш дом к праздникам — или же вы найдете тот самый подарок для близкого вам человека!

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