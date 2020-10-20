ГАЛЕРЕЯ | От сарая до завода. Лучшее деревянное строение 2020 года: отдайте свой голос за понравившуюся работу!

В рамках конкурса будут вручены три приза, общая ценность которых составляет 5000 евро. Также авторы проектов будут премированы суммой 2000 евро.

По словам организатора конкурса Эрика Конзе, при выборе победителей особое внимание будет уделено инновационным решениям и роли древесины в архитектурных решениях.

“Издавна древесина успешно используется как для конструкций зданий, так и для внутренней отделки, но всегда находятся люди, которые способны предложить новаторские идеи, в очередной раз доказывая, насколько универсальным материалом является дерево“, — сказал Эрик.

Победители конкурса будут объявлены на конференции деревянной архитектуры “Дерево — ключ к завтрашней жизненной среде”, которая пройдет онлайн 6 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Есть и положительная сторона — онлайн-конференция бесплатная для всех желающих.

Ознакомьтесь с объектами — участниками конкурса, затем нажмите на кружочек рядом с фаворитом и проголосуйте. Имейте ввиду, что когда выбор сделан, его уже нельзя изменить.

1. Летний домик “Pille” на острове Муху



Архитектор/бюро: Greencube OÜ

Строительная фирма: Greencube OÜ

Время завершения строительства: 2019

2. Офисное здание RMK в Тарту

Архитектор/бюро: Allan Pilter, Julia Trunova, Heleri Koltšin / Kauss Arhitektuur OÜ

Строительная фирма: KRC Ehitus OÜ

Время завершения строительства: 2020

3. Павильон в парке Таммсааре

Архитектор/бюро: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Строительная фирма: Astlanda Ehitus OÜ

Время завершения строительства: 2020

4. Летний домик на острове Блидё в Швеции

Архитектор/бюро: Mart ja Meelis Meetua

Строительная фирма: Manorex Bygg AB

Время завершения строительства: 2020

5. Сауна “Kuumus”

Архитектор/бюро: Greencube OÜ

Строительная фирма: Greencube OÜ

Время завершения строительства: 2018

6. Центр здоровья в Кадрина



Архитектор/бюро: OÜ Zoroaster

Строительная фирма: AS Paide MEK

Время завершения строительства: 2020

7. Сауна “One”



Архитектор/бюро: Greencube OÜ

Строительная фирма: Greencube OÜ

Время завершения строительства: 2015

8. Рыбацкий домик “Kalaõnn” на Сааремаа



Архитектор/бюро: KTA A.Petrov, M.Põllumaa, M.Tüür, O.Kadarik

Время завершения строительства: 2020

9. Инсталляция юбилейного Праздника песни “Süda” (в Элва, Тори, Мухумаа, Таллинне и Тарту)



Архитектор/бюро: OÜ Kino Maastikuarhitektid: Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart, Karin Bachmann ja laulupeo peakunstnik Martin Rästa

Строительная фирма: Lars Laj Eesti OÜ (Maikol Kriiva)

Время завершения строительства: 2019

10. Строительный центр COOP в Муствеэ



Архитектор/бюро: Andres Põime & Lauri Vaimel, Arhitektuuribüroo Studio 3

Строительная фирма: AS Ehitustrust

Время завершения строительства: 2020

11. Теннисные трибуны в Кярдла



Архитектор/бюро: Kaspar Kruuse / KAMP Arhitektid

Строительная фирма: Haasoja OÜ

Время завершения строительства: 2020

12. Табивереская основная школа



Архитектор/бюро: Arhitekt Must OÜ

Строительная фирма: Tartu Ehitus AS

Время завершения строительства: 2020

13. База отдыза в Кура Kura puhkebaas

Архитектор/бюро: Ülle Maiste / AT HOME OÜ

Строительная фирма: Hobbiton OÜ

Время завершения строительства: 2016

14. Частный дом в Курессааре

Архитектор/бюро: Asum Arhitektid OÜ

Строительная фирма: eraisik

Время завершения строительства: 2018

15. Амбар в Тага-Сырве



Архитектор/бюро: Peeter Pere Arhitektid — Peeter Pere, Eva Kedelauk

Строительная фирма: Spetsiaalne OÜ

Время завершения строительства: 2019

16. Дом Николая Реэга в Сетумаа



Архитектор/бюро: OÜ HENRI PROJEKT, arhitekt Tõnis Palm ja Ilmar Selgal

Строительная фирма: Eviko Ehitus OÜ

Время завершения строительства: 2020

17. Заводское здание — центр комлектации деревянных конструкций



Архитектор/бюро: Trilog Studio OÜ

Строительная фирма: Nordic Houses KT OÜ

Время завершения строительства: 2020

18. Волостная управа Сауэ



Архитектор/бюро: Karli Luik, Johan Tali, Mae Köömnemägi, Heidi Urb / molumba

Строительная фирма: Embach ehitus

Время завершения строительства: 2020

19. Учебный центр Академии МВД в Нарве

Архитектор/бюро: 3+1 arhitektid: Markus Kaasik, Mihkel Meriste, Kerstin Kivila, Gert Guriev, Siim Tiisvelt, Pirko Võmma.

Инженеры: Arro & Agasild Inseneribüroo

Строительная фирма: Nordecon AS, фасадные работы: Katevara OÜ

Время завершения строительства: 2020

20. Летний домик в деревне Клоогаранна

Архитектор/бюро: Keiu Tulev (DAGOpen OÜ)

Строительная фирма: Marks Estonia OÜ

Время завершения строительства: 2020

21. Дом особого ухода в Кярдла



Архитектор/бюро: OÜ Arhitektuuribüroo Studio Paralleel — arhitektid Andres Lember, Jaak Huimerind; sisearhitektid Vaikla Stuudio OÜ

Строительная фирма: Eston Ehitus AS

Время завершения строительства: 2020

22. Летний домик в Кыэра



Архитектор/бюро: Harry Lindemann

Строительная фирма: EstHus OÜ

Время завершения строительства: 2020

23. Офисное и производственное здание Volume Design



Архитектор/бюро: KAMP Arhitektid (Jan Skolimowski, Anton Andres, Piret Noor)

Строительная фирма: NOBE

Время завершения строительства: 2020

24. Навес "Paradiis"

Архитектор/бюро: Helin Kuldkepp, Patrick Liik, Joosep Pärn

Projekti juhendajad: Ott Alver, Alvin Järving (Arhitekt Must)

Tööprojekti ja ehitusprojekti juhendajad: Jaan Tiidemann, Avo Tragel, Jarmo Vaik, Tõnu Peipman

Строительная фирма: Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise teine kursus (AL19)

Время завершения строительства: 2020

25. Перестройка садового домика в жилой дом

Архитектор/бюро: Toomas Karma, Karma Projekt OÜ

Время завершения строительства: 2020

26. Сарай для мусора на Кполиских линиях



Архитектор/бюро: Apex Arhitektuuribüroo OÜ

Строительная фирма: OÜ Fund Ehitus

Время завершения строительства: 2020

27. Квартирные дома на Коплиских линиях по адресу Сепа, 29, 31 и 33



Архитектор/бюро: Apex Arhitektuuribüroo OÜ

Строительная фирма: OÜ Fund Ehitus

Время завершения строительства: 2019

28. Жилой дом "Mustjõe Kodu"

Архитектор/бюро: Eero Endjärv, Enn Rajasaar / Arhitektibüroo Enn Rajasaar OÜ (AER OÜ)

Строительная фирма: Oma Ehitaja AS

Время завершения строительства: 2020

29. Летний домик в Куку-Ранна

Архитектор/бюро: Madis Eek, Arhitektuuribüroo Eek&Mutso

Время завершения строительства: 2020

30. Жилой дом с двумя квартирами в столичном районе Кассисаба



Архитектор/бюро: Tarmo Teedumäe / Allianss Arhitektid OÜ

Строительная фирма: Pinskom Eesti OÜ

Время завершения строительства: 2020

31. Жилой дом "Keldrimäe" в деревне Кыхну



Архитектор/бюро: Arhitekt — Ülle Maiste / AT HOME OÜ; Sisearhitektid — Helen Rebane, Elo Liina Kaivo

Строительная фирма: Tender Ehitus OÜ

Время завершения строительства: 2020

32. Многофункциональный амбар в Вазалемма



Архитектор/бюро: Arhitekt Peeter Pere

Время завершения строительства: 2020

33. Офисное здание "Emajõe" в Тарту

Архитектор/бюро: Allianss Arhitektid OÜ

Строительная фирма: Rand ja Tuulberg AS, Ehitustrust AS

Время завершения строительства: 2020

34. Летний домик на Хийумаа

Архитектор/бюро: Tiit Trummal Arhitektid OÜ

Строительная фирма: Hiieveere OÜ

Время завершения строительства: 2019

35. Центральная площадь Элва — деревянные павильоны и мост

Архитектор/бюро: Ülle Maiste / AT HOME OÜ, Diana Taalfeld / NU arhitektuur OÜ, Anne Saarniit / ubin pluss OÜ, Roomet Helbre / TEMPT OÜ, Taavi Kuningas / TEMPT OÜ; peaprojekteerija, konstruktsioonid, haljastus: Novarc Group AS

Строительная фирма: RTS Infraehitus OÜ

Время завершения строительства: 2019

36. Сауна в Кяэрику



Архитектор/бюро: Arhitektuur — Raul Kalvo, Madis Liplap; Sisearhitektuur: Madis Liplap

Строительная фирма: Uniro Grupp OÜ

Время завершения строительства: 2020

37. Лесная вилла в Майдла



Архитектор/бюро: Mari Hunt / arhitektuuribüroo B210

Строительная фирма: Otto Ehitab

Время завершения строительства: 2020

38. Квартал Тяхепарги в Тарту

Архитектор/бюро: Anu Tammemägi/ AT Arhitektuur OÜ

Строительная фирма: Merko Ehitus Eesti AS

Время завершения строительства: 2020

39. Теннисный клуб в Кясму



Архитектор/бюро: Tarmo Tamm

Строительная фирма: Vestenmix OÜ

Время завершения строительства: 2020

40. Вилла "Kratt"

Архитектор/бюро: Tempt architects — Mihkel Urmet; D. Martinson

Производитель здания: Profab Houses AS; Установщик задния: VKS Partnerid OÜ

Время завершения строительства: 2019

41. Здания рынка в Муху

Архитектор/бюро: Terje Truumaa Klotoid OÜ

Строительная фирма: Kuressaare Ehitus AS

Время завершения строительства: 2019