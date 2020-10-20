Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии уже в 16-й раз проводит конкурс среди деревянных строений с целью продемонстрировать технические, а также широкие архитектурные возможности и выявить лучшие решения в использовании древесины как в строительных конструкциях, так и во внешней и внутренней отделке. До 1 ноября вы сможете отдать свой голос за работу, понравившуюся вам больше всего. Набравший больше всего голосов ответ получит титул народного любимца.
ГАЛЕРЕЯ | От сарая до завода. Лучшее деревянное строение 2020 года: отдайте свой голос за понравившуюся работу!
В рамках конкурса будут вручены три приза, общая ценность которых составляет 5000 евро. Также авторы проектов будут премированы суммой 2000 евро.
По словам организатора конкурса Эрика Конзе, при выборе победителей особое внимание будет уделено инновационным решениям и роли древесины в архитектурных решениях.
“Издавна древесина успешно используется как для конструкций зданий, так и для внутренней отделки, но всегда находятся люди, которые способны предложить новаторские идеи, в очередной раз доказывая, насколько универсальным материалом является дерево“, — сказал Эрик.
Победители конкурса будут объявлены на конференции деревянной архитектуры “Дерево — ключ к завтрашней жизненной среде”, которая пройдет онлайн 6 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Есть и положительная сторона — онлайн-конференция бесплатная для всех желающих.
Ознакомьтесь с объектами — участниками конкурса, затем нажмите на кружочек рядом с фаворитом и проголосуйте. Имейте ввиду, что когда выбор сделан, его уже нельзя изменить.
1. Летний домик “Pille” на острове Муху
Архитектор/бюро: Greencube OÜ
Строительная фирма: Greencube OÜ
Время завершения строительства: 2019
2. Офисное здание RMK в Тарту
Архитектор/бюро: Allan Pilter, Julia Trunova, Heleri Koltšin / Kauss Arhitektuur OÜ
Строительная фирма: KRC Ehitus OÜ
Время завершения строительства: 2020
3. Павильон в парке Таммсааре
Архитектор/бюро: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ
Строительная фирма: Astlanda Ehitus OÜ
Время завершения строительства: 2020
4. Летний домик на острове Блидё в Швеции
Архитектор/бюро: Mart ja Meelis Meetua
Строительная фирма: Manorex Bygg AB
Время завершения строительства: 2020
5. Сауна “Kuumus”
Архитектор/бюро: Greencube OÜ
Строительная фирма: Greencube OÜ
Время завершения строительства: 2018
6. Центр здоровья в Кадрина
Архитектор/бюро: OÜ Zoroaster
Строительная фирма: AS Paide MEK
Время завершения строительства: 2020
7. Сауна “One”
Архитектор/бюро: Greencube OÜ
Строительная фирма: Greencube OÜ
Время завершения строительства: 2015
8. Рыбацкий домик “Kalaõnn” на Сааремаа
Архитектор/бюро: KTA A.Petrov, M.Põllumaa, M.Tüür, O.Kadarik
Время завершения строительства: 2020
9. Инсталляция юбилейного Праздника песни “Süda” (в Элва, Тори, Мухумаа, Таллинне и Тарту)
Архитектор/бюро: OÜ Kino Maastikuarhitektid: Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart, Karin Bachmann ja laulupeo peakunstnik Martin Rästa
Строительная фирма: Lars Laj Eesti OÜ (Maikol Kriiva)
Время завершения строительства: 2019
10. Строительный центр COOP в Муствеэ
Архитектор/бюро: Andres Põime & Lauri Vaimel, Arhitektuuribüroo Studio 3
Строительная фирма: AS Ehitustrust
Время завершения строительства: 2020
11. Теннисные трибуны в Кярдла
Архитектор/бюро: Kaspar Kruuse / KAMP Arhitektid
Строительная фирма: Haasoja OÜ
Время завершения строительства: 2020
12. Табивереская основная школа
Архитектор/бюро: Arhitekt Must OÜ
Строительная фирма: Tartu Ehitus AS
Время завершения строительства: 2020
13. База отдыза в Кура Kura puhkebaas
Архитектор/бюро: Ülle Maiste / AT HOME OÜ
Строительная фирма: Hobbiton OÜ
Время завершения строительства: 2016
14. Частный дом в Курессааре
Архитектор/бюро: Asum Arhitektid OÜ
Строительная фирма: eraisik
Время завершения строительства: 2018
15. Амбар в Тага-Сырве
Архитектор/бюро: Peeter Pere Arhitektid — Peeter Pere, Eva Kedelauk
Строительная фирма: Spetsiaalne OÜ
Время завершения строительства: 2019
16. Дом Николая Реэга в Сетумаа
Архитектор/бюро: OÜ HENRI PROJEKT, arhitekt Tõnis Palm ja Ilmar Selgal
Строительная фирма: Eviko Ehitus OÜ
Время завершения строительства: 2020
17. Заводское здание — центр комлектации деревянных конструкций
Архитектор/бюро: Trilog Studio OÜ
Строительная фирма: Nordic Houses KT OÜ
Время завершения строительства: 2020
18. Волостная управа Сауэ
Архитектор/бюро: Karli Luik, Johan Tali, Mae Köömnemägi, Heidi Urb / molumba
Строительная фирма: Embach ehitus
Время завершения строительства: 2020
19. Учебный центр Академии МВД в Нарве
Архитектор/бюро: 3+1 arhitektid: Markus Kaasik, Mihkel Meriste, Kerstin Kivila, Gert Guriev, Siim Tiisvelt, Pirko Võmma.
Инженеры: Arro & Agasild Inseneribüroo
Строительная фирма: Nordecon AS, фасадные работы: Katevara OÜ
Время завершения строительства: 2020
20. Летний домик в деревне Клоогаранна
Архитектор/бюро: Keiu Tulev (DAGOpen OÜ)
Строительная фирма: Marks Estonia OÜ
Время завершения строительства: 2020
21. Дом особого ухода в Кярдла
Архитектор/бюро: OÜ Arhitektuuribüroo Studio Paralleel — arhitektid Andres Lember, Jaak Huimerind; sisearhitektid Vaikla Stuudio OÜ
Строительная фирма: Eston Ehitus AS
Время завершения строительства: 2020
22. Летний домик в Кыэра
Архитектор/бюро: Harry Lindemann
Строительная фирма: EstHus OÜ
Время завершения строительства: 2020
23. Офисное и производственное здание Volume Design
Архитектор/бюро: KAMP Arhitektid (Jan Skolimowski, Anton Andres, Piret Noor)
Строительная фирма: NOBE
Время завершения строительства: 2020
24. Навес "Paradiis"
Архитектор/бюро: Helin Kuldkepp, Patrick Liik, Joosep Pärn
Projekti juhendajad: Ott Alver, Alvin Järving (Arhitekt Must)
Tööprojekti ja ehitusprojekti juhendajad: Jaan Tiidemann, Avo Tragel, Jarmo Vaik, Tõnu Peipman
Строительная фирма: Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise teine kursus (AL19)
Время завершения строительства: 2020
25. Перестройка садового домика в жилой дом
Архитектор/бюро: Toomas Karma, Karma Projekt OÜ
Время завершения строительства: 2020
26. Сарай для мусора на Кполиских линиях
Архитектор/бюро: Apex Arhitektuuribüroo OÜ
Строительная фирма: OÜ Fund Ehitus
Время завершения строительства: 2020
27. Квартирные дома на Коплиских линиях по адресу Сепа, 29, 31 и 33
Архитектор/бюро: Apex Arhitektuuribüroo OÜ
Строительная фирма: OÜ Fund Ehitus
Время завершения строительства: 2019
28. Жилой дом "Mustjõe Kodu"
Архитектор/бюро: Eero Endjärv, Enn Rajasaar / Arhitektibüroo Enn Rajasaar OÜ (AER OÜ)
Строительная фирма: Oma Ehitaja AS
Время завершения строительства: 2020
29. Летний домик в Куку-Ранна
Архитектор/бюро: Madis Eek, Arhitektuuribüroo Eek&Mutso
Время завершения строительства: 2020
30. Жилой дом с двумя квартирами в столичном районе Кассисаба
Архитектор/бюро: Tarmo Teedumäe / Allianss Arhitektid OÜ
Строительная фирма: Pinskom Eesti OÜ
Время завершения строительства: 2020
31. Жилой дом "Keldrimäe" в деревне Кыхну
Архитектор/бюро: Arhitekt — Ülle Maiste / AT HOME OÜ; Sisearhitektid — Helen Rebane, Elo Liina Kaivo
Строительная фирма: Tender Ehitus OÜ
Время завершения строительства: 2020
32. Многофункциональный амбар в Вазалемма
Архитектор/бюро: Arhitekt Peeter Pere
Время завершения строительства: 2020
33. Офисное здание "Emajõe" в Тарту
Архитектор/бюро: Allianss Arhitektid OÜ
Строительная фирма: Rand ja Tuulberg AS, Ehitustrust AS
Время завершения строительства: 2020
34. Летний домик на Хийумаа
Архитектор/бюро: Tiit Trummal Arhitektid OÜ
Строительная фирма: Hiieveere OÜ
Время завершения строительства: 2019
35. Центральная площадь Элва — деревянные павильоны и мост
Архитектор/бюро: Ülle Maiste / AT HOME OÜ, Diana Taalfeld / NU arhitektuur OÜ, Anne Saarniit / ubin pluss OÜ, Roomet Helbre / TEMPT OÜ, Taavi Kuningas / TEMPT OÜ; peaprojekteerija, konstruktsioonid, haljastus: Novarc Group AS
Строительная фирма: RTS Infraehitus OÜ
Время завершения строительства: 2019
36. Сауна в Кяэрику
Архитектор/бюро: Arhitektuur — Raul Kalvo, Madis Liplap; Sisearhitektuur: Madis Liplap
Строительная фирма: Uniro Grupp OÜ
Время завершения строительства: 2020
37. Лесная вилла в Майдла
Архитектор/бюро: Mari Hunt / arhitektuuribüroo B210
Строительная фирма: Otto Ehitab
Время завершения строительства: 2020
38. Квартал Тяхепарги в Тарту
Архитектор/бюро: Anu Tammemägi/ AT Arhitektuur OÜ
Строительная фирма: Merko Ehitus Eesti AS
Время завершения строительства: 2020
39. Теннисный клуб в Кясму
Архитектор/бюро: Tarmo Tamm
Строительная фирма: Vestenmix OÜ
Время завершения строительства: 2020
40. Вилла "Kratt"
Архитектор/бюро: Tempt architects — Mihkel Urmet; D. Martinson
Производитель здания: Profab Houses AS; Установщик задния: VKS Partnerid OÜ
Время завершения строительства: 2019
41. Здания рынка в Муху
Архитектор/бюро: Terje Truumaa Klotoid OÜ
Строительная фирма: Kuressaare Ehitus AS
Время завершения строительства: 2019
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