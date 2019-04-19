ГАЛЕРЕЯ | Смотрите и вдохновляйтесь: что интересного можно увидеть на выставке дизайна INTERJÖÖR 2019

В рамках выставки можно почерпнуть огромное количество информации, идей и полезных контактов, связанных с обустройством не только дома и офиса, но и дачи или сада.

На выставке представлены как эстонские, так и зарубежные экспоненты. Дополнительно в рамках мероприятия проходит масштабная Ярмарка дизайна, на которой можно познакомиться с творчеством местных и зарубежных дизайнеров — как профессиональных предпринимателей, так и любителей.

В ходе выставки проходит традиционная Ярмарка садоводства, ключевым моментом которой станет международный конкурс флористов, где будут представлены сезонные и свадебные композиции. В этом году конкурс носит название “Балтийское море”.

Посетители могут принять участие также в бесплатных семинарах, где полезными советами и идеями поделятся эксперты — дизайнеры интерьера и ландшафта.

Дополнительно в рамках интерьерной выставки состоится Ярмарка недвижимости, в ходе которой крупнейшие застройщики бесплатно поделятся полезными советами по выбору и продаже жилья, а также представят свои новые проекты.