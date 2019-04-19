В Эстонском выставочном павильоне уже в 22-й раз проходит ежегодная выставка предметов интерьера и дизайна INTERJÖÖR 2019, целью которой является представление новинок, а также ставших уже признанными и популярными тенденций в сфере отделки помещений, мебели, интерьера и дизайна.
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите и вдохновляйтесь: что интересного можно увидеть на выставке дизайна INTERJÖÖR 2019
В рамках выставки можно почерпнуть огромное количество информации, идей и полезных контактов, связанных с обустройством не только дома и офиса, но и дачи или сада.
На выставке представлены как эстонские, так и зарубежные экспоненты. Дополнительно в рамках мероприятия проходит масштабная Ярмарка дизайна, на которой можно познакомиться с творчеством местных и зарубежных дизайнеров — как профессиональных предпринимателей, так и любителей.
В ходе выставки проходит традиционная Ярмарка садоводства, ключевым моментом которой станет международный конкурс флористов, где будут представлены сезонные и свадебные композиции. В этом году конкурс носит название “Балтийское море”.
Посетители могут принять участие также в бесплатных семинарах, где полезными советами и идеями поделятся эксперты — дизайнеры интерьера и ландшафта.
Дополнительно в рамках интерьерной выставки состоится Ярмарка недвижимости, в ходе которой крупнейшие застройщики бесплатно поделятся полезными советами по выбору и продаже жилья, а также представят свои новые проекты.
Смотрите фоторепортаж с выставки в галерее:
Фото: Мадис Вельтман
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