В этом году на премии года Союза архитекторов Эстонии выдвинуто в общей сложности 38 объектов: 22 работы на архитекторскую премию года и 16 работ на премию малых объектов (VÄIKE).
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какие невероятно интересные объекты номинированы на премии Союза архитекторов Эстонии в 2020 году
Лучшие малые объекты выбрало жюри, в которое вошли архитекторы Индрек Аллманн и Карли Луйк, ландшафтный архитектор Лидия Зарудная и писатель Ян Куус. Номинантов на архитекторскую премию года архитектора определил всемирно известный финский архитектор Самули Вулстон из архитектурного бюро ALA. В общей сложности в этом году номинированы десять объектов. Два лауреата будут объявлены 9 декабря в Котле культуры на торжественной церемонии награждения.
По словам вице-президента Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, ряд номинированных работ представляет собой решения по реконструкции старых зданий, интересных с архитектурной и исторической точки зрения, что демонстрирует рост популярности рационального образа жизни в Эстонии. “Все больше людей начинает понимать, что адаптация имеющихся архитектурных объектов под новые цели в глобальном смысле не просто более щадящее для окружающей среды занятие, но и нечто, что позволяет сохранить и даже приумножить ценность. Малые объекты выделяются как интересными концепциями, так и дизайном и даже технической инновационностью”, — добавила Коов.
Номинанты на архитекторскую премию Союза архитекторов Эстонии (EAL) 2020:
Fotografiska — авторы архитектуры Маарья Каск, Ральф Лыоке, Андро Мянд, Маргус Тамм, Кайса Симон, Мяртен Петерсон (Salto).
Корпус Vita Таллиннского университета — авторы архитектуры Маарья Каск, Ральф Лыоке, Пелле-Стен Вийбург, Мооника Лийас (Salto).
Музей и туристический центр Хаапсалуского епископского городища — авторы Маргит Аргус, Маргит Ауле, Эло-Лийна Калво, Лаура Ояла (KAOS).
Музей и туристический центр башни Толстая Маргарита — авторы архитектуры Райво Котов, Андрус Кыресаар, Ингрид Вискус, Индрек Микк, Леа Лайдра (KOKO).
Центральная площадь Выру — автор Виллем Томисте (Stuudio Tallinn).
Номинанты на премию малых объектов (VÄIKE) Союза архитекторов Эстонии (EAL) 2020:
Бульвар Свободы от автомобилей (Autovabaduse puiestee) в Тарту — авторы Тынис Арьюс, Рагнер Кекконен, Марис Пеэбо, Анна-Лийза Унт.
Сарай в Тага-Сырве — авторы Пеэтер Пере, Эва Кеделаук (Peeter Pere Arhitektid).
Вилла на природе в Майдла — авторы Мари Хунт, Аэт Адер, Карин Тыугу, Кадри Клементи (b210).
Soorebane, или “Болотная лисица” — авторы Силле Пихлак, Сийм Туксам (PART).
Инсталляция Steampunk Таллиннской архитектурной биеннале ТАБ 2019 — авторы Гвиллим Ян, Кэмерон Ньюхэм (Fologram), SoomeenHahm Design, Игорь Пантик, Format Engineers.
Лауреаты премий будут объявлены на совместной торжественной церемонии награждения, которая состоится в среду, 9 ноября 2020 года, в Котле культуры в Таллинне.
Галерея номинированных работ будет опубликована на едином сайте архитектурных премий www.arhitektuuripreemiad.ee в октябре и в печатном издании Eesti arhitektuuripreemiad 2020 — в декабре.
Советуем прочитать:
ФОТО | Литовцы придумали дом с “парящей” на ветру крышей
ФОТО | Архитекторы решили построить башню из “листьев” с нулевым потреблением энергии
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
При крушении Ан-26 под Харьковом погиб весьма непростой человек
Вирусолог рассказал об укреплении иммунитета осенью