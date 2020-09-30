ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какие невероятно интересные объекты номинированы на премии Союза архитекторов Эстонии в 2020 году

Лучшие малые объекты выбрало жюри, в которое вошли архитекторы Индрек Аллманн и Карли Луйк, ландшафтный архитектор Лидия Зарудная и писатель Ян Куус. Номинантов на архитекторскую премию года архитектора определил всемирно известный финский архитектор Самули Вулстон из архитектурного бюро ALA. В общей сложности в этом году номинированы десять объектов. Два лауреата будут объявлены 9 декабря в Котле культуры на торжественной церемонии награждения.

По словам вице-президента Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, ряд номинированных работ представляет собой решения по реконструкции старых зданий, интересных с архитектурной и исторической точки зрения, что демонстрирует рост популярности рационального образа жизни в Эстонии. “Все больше людей начинает понимать, что адаптация имеющихся архитектурных объектов под новые цели в глобальном смысле не просто более щадящее для окружающей среды занятие, но и нечто, что позволяет сохранить и даже приумножить ценность. Малые объекты выделяются как интересными концепциями, так и дизайном и даже технической инновационностью”, — добавила Коов.

Номинанты на архитекторскую премию Союза архитекторов Эстонии (EAL) 2020:

Fotografiska — авторы архитектуры Маарья Каск, Ральф Лыоке, Андро Мянд, Маргус Тамм, Кайса Симон, Мяртен Петерсон (Salto).

(фото: Ральф Лыоке)

Корпус Vita Таллиннского университета — авторы архитектуры Маарья Каск, Ральф Лыоке, Пелле-Стен Вийбург, Мооника Лийас (Salto).

(фото: Ральф Лыоке)

Музей и туристический центр Хаапсалуского епископского городища — авторы Маргит Аргус, Маргит Ауле, Эло-Лийна Калво, Лаура Ояла (KAOS).

(фото: Тыну Туннель)

Музей и туристический центр башни Толстая Маргарита — авторы архитектуры Райво Котов, Андрус Кыресаар, Ингрид Вискус, Индрек Микк, Леа Лайдра (KOKO).

(фото: Хендрик Осула)

Центральная площадь Выру — автор Виллем Томисте (Stuudio Tallinn).

(фото: Виллем Томисте)

Номинанты на премию малых объектов (VÄIKE) Союза архитекторов Эстонии (EAL) 2020:

Бульвар Свободы от автомобилей (Autovabaduse puiestee) в Тарту — авторы Тынис Арьюс, Рагнер Кекконен, Марис Пеэбо, Анна-Лийза Унт.

Сарай в Тага-Сырве — авторы Пеэтер Пере, Эва Кеделаук (Peeter Pere Arhitektid).