IKEA обещает украсить один многоквартирный дом в Таллинне к Рождеству — совершенно бесплатно

“Не даром говорят — готовь сани летом! Мы призываем жителей Таллинна из многоквартирных домов объединиться с соседями, подать заявку, чтобы дом в новогодние праздники засиял, как никогда. Мы всегда говорим, что новогодние праздники начинаются с IKEA, а в этом году мы начинаем подготовку заранее”, — говорит Кристина Мажейките, руководитель отдела маркетинга IKEA Балтия.

Компания планирует украсить многоквартирный дом сотнями гирлянд и звезд, по окончанию новогодних праздников, жители дома смогут оставить себе все гирлянды.

“В скандинавских странах очень распространена традиция украшать зимой окна своих домов новогодними гирляндами или простыми лампочками. Мы хотим порадовать жителей Латвии яркими гирляндами в самое темное время года. Все гирлянды энергоэффективны, но независимо от этого, IKEA компенсирует счет за электричество. Компания предоставит заряжающие устройства и батарейки для них — бесплатно, чтобы сделать этот проект еще более энергоэффективным”, — рассказывает представитель IKEA.

Выбранный дом будет украшен уже в начале ноября этого года. В рамках этого проекта будут украшены дома также в Вильнюсе и Риге.

Жители Таллинна могут присылать заявки на участие в проекте до 10.09. по этой ссылке.

IKEA