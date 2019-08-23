23.08.2019, 12:06

IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи уже на следующей неделе

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Dekor
EST 29
IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи уже на следующей неделе
Pixabay

Шведский мебельный гигант IKEA сообщил, что уже 29 августа откроет в Эстонии интернет-магазин и шоу-рум с пунктом выдачи.

Эстония — первая страна в мире, где IKEA сначала открывает интернет-магазин до обычного. В эстонском интернет-магазине будет более 8000 товаров, 200 из которых будут доступны для покупки сразу на месте в шоу-руме.

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