IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи уже на следующей неделе

Шведский мебельный гигант IKEA сообщил, что уже 29 августа откроет в Эстонии интернет-магазин и шоу-рум с пунктом выдачи.
Эстония — первая страна в мире, где IKEA сначала открывает интернет-магазин до обычного. В эстонском интернет-магазине будет более 8000 товаров, 200 из которых будут доступны для покупки сразу на месте в шоу-руме.
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