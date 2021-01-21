IKEA предлагает в Таллинне новую выгодную услугу

“Пандемия меняет покупательские привычки. Ввиду текущих ограничений и закрытия магазина, количество небольших заказов с товарами для дома заметно возросло. Для подобных заказов мы вводим новую услугу — доставку по Таллинну за полцены”, — говорит Алексей Михайлов, руководитель пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. Доставка по Таллинну, которая обычно стоит 19,99 евро, для заказов до 30 кг теперь будет стоить 9,99 евро.

По словам руководителя пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне, новая услуга не только идёт в ногу с покупательскими тенденциями, но и поспособствует продажам товарам домашнего обихода, аксессуаров и небольшой мебели. Подобная услуга поможет продвижению процессов интернет-магазина, поскольку теперь небольшие заказы будут доставлены быстрее и не будут задерживаться в отделе выдачи заказов.

“Наиболее популярные небольшие товары в период пандемии — посуда, чашки, стаканы, игрушки, подушки и другой домашний текстиль. В декабре многих покупателей интересовала подарочная упаковка и различные коробки. Мы ожидаем, что в период распродажи в январе покупатели с большим энтузиазмом начнут покупать постельное бельё, предметы интерьера, коробки, полки и многое другое для наведения порядка в шкафах и полках”, — говорит Михайлов.

В период пандемии IKEA предлагает и другие услуги, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома: онлайн-планировщики мебели на сайте IKEA.ee, онлайн-консультации специалистов и дизайнеров, бесконтактная доставка у пункта заказа и получения товаров IKEA.

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