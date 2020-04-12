IKEA предлагает воспользоваться удаленными консультациями и онлайн-планировщиками не выходя из дома

“В период чрезвычайной ситуации, люди остаются дома и ищут другие способы получения необходимых услуг. Именно поэтому мы пересмотрели предлагаемые нами услуги”, — говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне.

До введения чрезвычайной ситуации наши клиенты могли спланировать кухню или шкаф на месте в Пункте заказа и получения товаров, при консультации наших сотрудников. Теперь, в целях безопасности сотрудников и покупателей, было принято изменить этот процесс.

“Для этого мы пересмотрели наши текущие процессы — в онлайн планировщиках на сайте IKEA.ee можно создать план вашей кухни, создать шкаф или мебель для спальни. Консультанты IKEA вместо личных консультаций в магазине, готовы помочь нашим клиентам по телефону или по электронной почте”, — рассказывает Михайлов.

IKEA

Процесс будет выглядеть следующим образом: клиент может воспользоваться Планировщиками на сайте www.IKEA.ee и создать онлайн проект кухни или шкафа. После того, как проект со стороны клиента будет завершен, работники IKEA принимаются за дело — они проверят и финализируют проект, согласуют все с клиентом, закажут все компоненты спланированной мебели, и в случае необходимости доставят заказ к дверям. Для упрощения планирования кухни, клиенты могут заполнить специальную форму, указав размеры и другие данные, и работники IKEA свяжутся с клиентом с предложением по проекту. Такой способ обслуживания сокращает прямой контакт до минимума.

Руководитель Пункта заказа и получения товаров рассказывает, что для этих нововведений было необходимо отрегулировать внутренние процессы, как и работникам нужно было пересмотреть их привычные методы работы.

“Мы начали предоставлять удаленные консультации, нашим сотрудникам нужно подстраиваться для такой работы, но они полностью поддерживают эту идею. Команда IKEA готова помогать клиентам, и в случае повышения интереса к подобной услуге, количество сотрудников для этого проекта будет увеличено”, — говорит представитель IKEA.

Онлайн планировщики можно найти на сайте IKEA.ee. В соответствии с указами правительства, Пункт заказа и получения товаров IKEA работает в установленное время: I-VII, 10:00 — 20:00.