IKEA прекратила продажу одноразовых пластиковых изделий

В июне 2018 года IKEA сообщила, что с января 2020 года из ассортимента по всему миру будут убраны все одноразовые пластиковые изделия. В перечень вошли соломинки, тарелки, стаканы, пакеты для заморозки, мусорные пакеты и т. п. Вместо них IKEA предлагает во многих случаях более экологичные альтернативы, но первоначально некоторые подобные товары не будут представлены в ассортименте.

“Цель IKEA — положительно воздействовать на людей и планету. Во всех аспектах нашей деятельности мы на пути к бизнес-модели, основанной на кругообороте, начиная с разработки товара, начальных материалов, цепочки поставок и логистики и заканчивая магазинами и пунктами выдачи. Согласно поставленной цели — полностью убрать из оборота одноразовые пластиковые изделия, с января IKEA прекратила их продажу. На данный момент мы не можем предложить альтернативу всем типам изделий, но мы постоянно пытаемся найти новые и лучшие решения. Мы заменили пластиковые соломинки для питья на бумажные, но пока ещё мы не нашли, например, последовательной и приемлемой по цене альтернативы мусорным пакетам”, — сказала руководитель рижского магазина IKEA Инга Филипова.

IKEA поставила себе цель использовать к 2030 году только восстанавливаемые или переработанные материалы, а к концу 2020 года — заменить весь используемый полиэстер на переработанный полиэстер. Цель IKEA — это не только обеспечение ресурсосберегающего производства, но и более здоровая и экологичная жизнь в доме, при этом по приемлемой цене. Поэтому посетители IKEA найдут в ассортименте сотни товаров, которые помогут сэкономить воду, энергию, отсортировать отходы и уменьшить загрязнение в домах.