IKEA в Латвии будет выкупать свою мебель и откроет секонд-хенд

Во время эксперимента, то есть с 12 ноября по 6 декабря IKEA готова выкупить больше ненужную мебель из ассортимента IKEA. Эта мебель будет продаваться в магазине IKEA. Проект пилотный, целью которого является исследование возможностей в создании более циркулярных процессов в Латвии.

Жители Латвии, которые захотят поучаствовать в акции, в которой IKEA выкупает мебель, получат подарочную карту IKEA, которую смогут использовать в течение одного года. В зависимости от состояния мебели, подарочная карта может составлять до 40% от стоимости товара. Те, кто хотят поучаствовать в акции, могут узнать о всех правилах на сайте магазина и прислать заявку по почте с фотографиями товара, работник IKEA оценит товар и ответить на электронную почту, написав предварительную цену за выкуп. В целях безопасности в акции не может участвовать мягкая мебель, и IKEA готова принять только ту мебель, которая была в ассортименте магазина IKEA Латвия с момента его открытия. Утвержденную к закупке мебель необходимо доставить в магазин в собранном виде, и позднее, мебель которая прошла все проверки, будет продаваться в Отделе уцененных товаров магазина.

По словам Инги Филиповой, главы рынка IKEA Латвия, благодаря подобным инициативам, IKEA создает возможности более доступных решений для устойчивой жизни дома, с заботой о природе. IKEA верит, что решения для дома — это совместная работа покупателя и продавца, создавая будущее для нашей планеты.

По словам Филиповой, все товары IKEA соответствуют принципам демократичного дизайна, в котором экологичность и устойчивость один из пяти важных факторов на ряду с формой, функциональностью, качеством и доступной ценой. “Решение IKEA о принципах экономики замкнутого цикла в сфере создания товаров идет в ногу с использованием отходов, как источника материалов. Более 60% товаров IKEA создаются из возобновляемых материалов и к 2030 году IKEA планирует, что все товары будут создаваться из возобновляемых или переработанных материалов, с целью долгого использования, починки, продажи или переработки товара”, — говорит Филипова.