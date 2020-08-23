Жительница Тарту Инга Яагус очень рада, что у реки Элва в Пеэду в Ярвамаа у нее есть дача, которую построили ее бабушка с дедушкой. А если точнее, то бабушка-архитектор Инес Яагус спроектировала, а дедушка Яан Яагус построил, пишет Eesti Päevaleht.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОТО | Тайны строительства советских дач на примере летнего домика в Ярвамаа
“Для меня это место всегда было идеальным. Здесь я могла действительно отдохнуть, меня даже не заставляли ничего полоть”, — говорит Инга. При первой возможности она брала в руки книгу — раньше на стене располагалась огромная книжная полка.
Кардинальных изменений на даче женщина не планирует. Единственное, что сделала семья, — это переделала маленькую прихожую в душевую.
“Несколько лет назад я задумалась над тем, чтобы перебрать в Пеэду насовсем, и стала изучать имеющиеся в продаже дома. И тогда я поняла, что самое лучшее место у нас уже есть. Это — творческое наследие моей бабушки, которое нужно сохранить в максимально первоначальном виде”, — говорит Инга.
Предлагаем на примере дачи семьи Яагусов посмотреть, каким строились летние дома в советское время. Для комментариев использовалась также информация из книги Арво Вески “Строительство летних домов” (“Suvemajade ehitamine”, 1971).
Терраса
Практически ни один проект летних домов не обходился без террасы. Она была призвана служить объединяющим звеном между домом и природой. Часто террасу превращали в закрытую веранду, чтобы увеличить площадь дома. Примечательно, что в отношении размера дач действовали жесткие ограничения. Например, в начале 1970-х Яагусам было разрешено построить дачу площадью 25 м2 и террасу площадью 10 м2. Застраивать террасу можно было только если у вас большая семья и достаточное количество детей.
Проект дачи Яагусов не менялся. Всего дом имеет две террасы: одна открытая над гаражом, другая — сбоку под крышей.
Окна
Как правило, окна на дачах были однорамными, однако предпочтение отдавалось все же двойным. “Дом должен быть спроектирован таким образом, чтобы находясь в нем, ты ощущал себя одним целым с природой. Поэтому в дачных домах делаются большие окна до пола, раздвижные стеклянные перегородки, здание обрамляют высокие ряды окон”, — пишет Арво Вески в своей книге.
Стены
Поскольку дачи были предназначены исключительно для пользования во время отпуска (а не для проживания зимой), то стены строили максимально тонкими. Главное, чтобы выдерживали порывы ветра.
“Несмотря на то, что поздней осенью вся семья дачу не использует, необходимо, чтобы ее можно было обогреть теплом от плиты. Стены и потолок дачи должны быть утеплены. Особенно, если в доме есть маленькие дети”, — пишет Вески.
Стены дачи Яагусов действительно тонкие, но в случае необходимости в доме можно ночевать и зимой, поскольку имеется несколько вариантов отопления.
Крыша
Основной тип крыш на дачах — это крыша-потолок, когда потолочные балки одновременно являются стропилами. Если крыша строилась под небольшим наклоном, то ее следовало покрыть рубероидом.
Двери
Входная дверь дачи должна была быть простой и вписывать в общий вид здания. Обычно дверь была обита досками, ее ширина составляла 80-90 км, а высота 200 см.
Двери террасы выполнялись из стекла толщиной как минимум 5 мм.
Мебель и внутренняя отделка
Как правило, в крошеных дачных домиках было много кладовок и мест для хранения, а мебель изготовилась максимально компактная.
В доме Яагусов, например, имеются специальные места для хранения в виде скамеек. Мебель также была изготовлена специально для дачи.
Во внутреннем убранстве использовали по возможности много дерева, которое обрабатывали или покрывали лаком. “Мы обрабатывали дерево польским лаком, тогда он был очень распространен. Помню, что на банке была нарисована зебра”, — вспоминает Яак Яагус.
Гаражи и пристройки
Поскольку площадь самого дома строго регулировалась нормами, хозяева старались возвести на участке максимальное количество пристроек.
У Яагусов это, например, гараж, который органично дополняет весь ансамбль.
Камин
Для отопления на даче было разрешено построить камин и плиту с отопительным щитком. Печь строить не разрешалось, ведь это означало бы, что здание предназначено для круглогодичного пользования.
На даче Яагусов имеется как уличный камин, так и внутренний, а также плита с отопительным щитком.
Высокое озеленение
Высокие насаждения при строительстве подобного рода дач на природе следовало сохранить. Само здание также должно было вписываться в ландшафт. В садовых кооперативах с сохранением высокого озеленения часто возникали проблемы, поскольку их члены норовили использовать всю землю в качестве огорода.
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