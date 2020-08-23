ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОТО | Тайны строительства советских дач на примере летнего домика в Ярвамаа

“Для меня это место всегда было идеальным. Здесь я могла действительно отдохнуть, меня даже не заставляли ничего полоть”, — говорит Инга. При первой возможности она брала в руки книгу — раньше на стене располагалась огромная книжная полка.

Кардинальных изменений на даче женщина не планирует. Единственное, что сделала семья, — это переделала маленькую прихожую в душевую.

“Несколько лет назад я задумалась над тем, чтобы перебрать в Пеэду насовсем, и стала изучать имеющиеся в продаже дома. И тогда я поняла, что самое лучшее место у нас уже есть. Это — творческое наследие моей бабушки, которое нужно сохранить в максимально первоначальном виде”, — говорит Инга.

Предлагаем на примере дачи семьи Яагусов посмотреть, каким строились летние дома в советское время. Для комментариев использовалась также информация из книги Арво Вески “Строительство летних домов” (“Suvemajade ehitamine”, 1971).



Терраса



Практически ни один проект летних домов не обходился без террасы. Она была призвана служить объединяющим звеном между домом и природой. Часто террасу превращали в закрытую веранду, чтобы увеличить площадь дома. Примечательно, что в отношении размера дач действовали жесткие ограничения. Например, в начале 1970-х Яагусам было разрешено построить дачу площадью 25 м2 и террасу площадью 10 м2. Застраивать террасу можно было только если у вас большая семья и достаточное количество детей.

Проект дачи Яагусов не менялся. Всего дом имеет две террасы: одна открытая над гаражом, другая — сбоку под крышей.

Vaade õhtuterrassilt garaažipealsele terrassile Foto: Argo Ingver

Окна



Как правило, окна на дачах были однорамными, однако предпочтение отдавалось все же двойным. “Дом должен быть спроектирован таким образом, чтобы находясь в нем, ты ощущал себя одним целым с природой. Поэтому в дачных домах делаются большие окна до пола, раздвижные стеклянные перегородки, здание обрамляют высокие ряды окон”, — пишет Арво Вески в своей книге.

Стены



Поскольку дачи были предназначены исключительно для пользования во время отпуска (а не для проживания зимой), то стены строили максимально тонкими. Главное, чтобы выдерживали порывы ветра.