Как брак на заводе Philips стал эстонской рождественской традицией

В начале 1930-х завод Philips приступил к производству электрических украшений, которые должны были заменить пожароопасные свечи, пишет rus.err.ee.

“В то время мощность колебалась, что вызывало недовольство потребителей. Продукцию возвращали, и в какой-то момент электрических свечей на заводе скопилось слишком много”, — говорит директор Музея прикладного искусства и дизайна Кай Лобьякас.

Работавший на заводе швед Оскар Андерссон пытался найти выход из ситуации и придумал крепить возвращенные свечи на традиционном деревянном подсвечнике — подсвечник поступил в продажу и оказался безумно популярным.

В начале 1990-х наряду с тостерами и кофеварками треугольники добрались до Эстонии, в каталогах тех времен было множество других рождественских товаров, именно треугольники по непонятной причине завоевали сердца всех жителей Эстонии.

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