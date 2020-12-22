22.12.2020, 12:15

Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2021 году


EST
Елочные игрушки для…
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2021 году
Фото: Pixabay

Привлечь благосклонность нового покровителя 2021 года получится, если учесть его предпочтения. К новогодним праздникам важно выбрать правильные украшения, пишет dailyhoro.ru.

Украшение новогодних деревьев — древняя традиция, которая не только помогает почувствовать приближение праздников, но и дает возможность запустить перемены к лучшему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с украшениями, которые в год Белого Металлического Быка будут помощниками для привлечения необходимых благ.


Елочные игрушки для…
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