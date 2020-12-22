Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2021 году

Украшение новогодних деревьев — древняя традиция, которая не только помогает почувствовать приближение праздников, но и дает возможность запустить перемены к лучшему. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с украшениями, которые в год Белого Металлического Быка будут помощниками для привлечения необходимых благ.

Подписаться