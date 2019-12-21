Как выбрать телевизор, исходя из размера комнаты?

“В целом это значит, что, выбирая новый телевизор, следует предварительно продумать, где именно дома вы его поставите, а также насколько большой экран (и какого качества) подойдет сюда лучше всего. Очень большой экран неважного качества ставить близко смысла нет, поскольку вы хотите видеть красивую картинку целиком, а не отдельные пиксели”, — сказал Торн.

Устанавливая телевизор в комнате, также проследите за тем, чтобы он находился на высоте глаз зрителей. Если экран расположен выше, вам придется постоянно напрягать шею и зрение.

Важен также угол, под которым вы смотрите на экран. Если вы смотрите на телевизор сбоку, повышается опасность того, что цвета будут искажаться, изображение может стать менее ярким и контрастным. “Это во многом зависит от модели телевизора. В последние годы было представлено множество инноваций, направленных на то, чтобы изображение не искажалось даже, если вы смотрите на экран под углом. Например, одним из преимуществ технологии QLED компании Samsung является как раз то, что даже под углом черные цвета сохраняют контрастность и глубину”, — пояснил Торн.

Исследование в странах Балтии проводила компания Norstat. В Эстонии в нем приняли участие 1013 человек. Согласно результатам, любимым брендом телевизоров у жителей Эстонии является Samsung, предпочтение которому отдали 42% респондентов. На втором месте оказался LG (22%), а на третьем Philips (18%).

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