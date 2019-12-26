Карты раскрыты: стало известно, когда в Эстонии появится полноценный магазин IKEA

“В конце октября волостная управа Раэ и представители IKEA заключили договор купли-продажи земельного участка. Сейчас мы начинаем этап проектирования и планирования магазина IKEA”, — рассказал директор таллиннского пункта выдачи товаров IKEA Алексейс Михайловс.

“Точное расписание строительства магазина пока не утверждено, но мы поставили перед собой цель открыть полноценный магазин IKEA со всеми услугами и обширным ассортиментом в течение следующих 3-4 лет”, — сказал он.

По словам директора, начало деятельности IKEA в Эстонии было успешным: “К настоящему моменту мы своей цели добились. Большинство заказов комплектуется в течение 72 часов. Также мы привлекли дополнительную рабочую силу и своих внешних партнеров по логистике, чтобы обеспечить всем клиентам быструю доставку”.

Кроме того, по словам Михайловса, было продлено время работы столичного пункта выдачи, чтобы оно соответствовало потребностям клиентов и выдача товаров происходила быстрее.

Что касается самых популярных среди эстонцев товаров IKEA, то тут список достаточно разнообразен. “Самыми популярными товарами IKEA в эстонском интернет-магазине и пункте выдачи являются культовые товары IKEA, среди которых можно найти мебель для дома и офиса, посуду, игрушки, кухни и решения для гардероба”, — сказал Михайловс. По его словам, благодаря классическому дизайну и доступной цене эти товары популярны как в остальных странах Балтии, так и на других рынках.

По словам Михайловса, при открытии магазина в Эстонии они хотели добиться максимально быстрой доставки товаров, чтобы клиенты были довольны, и им это удалось.

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