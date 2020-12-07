Конец 70 летней истории: IKEA перестает выпускать каталоги

“Покупателям и работникам, каталог IKEA всегда приносил множество положительных эмоций, за 70 лет он стал настоящей иконой, вдохновляющий миллиарды людей по всему миру. Завершение этой эры — довольно логичный процесс, принимая во внимание изменение получения информации. Мы будем вдохновлять и рассказывать о себе и своих товарах новыми, современными способами”, — говорит Конрад Грюсс, управляющий Inter IKEA Systems B.V. ​

Жизнь дома никогда ранее не была так важна, как сейчас. В течение последних нескольких лет IKEA опробовала новые форматы и способы информирования покупателей о товарах и решений для дома. Опыт и знания IKEA объединились, для создания новых способов общения с людьми, чтобы поделиться своими уникальными решениями и вдохновением.

“Мы идем в ногу со временем, и будем делиться нашими знаниями о доме, рассказывать о наших товарах и решениях новыми способами. Мы менялись, менялся и наш стиль общения с покупателями, и мы продолжаем искать новые, современные решения и форматы, рассказывая об IKEA и вдохновляя, как можно больше людей”, — говорит Конрад Грюсс.

IKEA

Решение завершить эпоху каталога тесно связно с трансформацией IKEA в цифровой вариант. Этот процесс уже начался, за последний год онлайн продажи IKEA по всему миру возросли на 45%. Сайт IKEA.com посетили более 4 миллиардов раз, и мы значительно улучшили наши онлайн услуги, запустив новые приложения для удобства наших покупателей.

Мы уважаем и восхищаемся долгой историей каталога IKEA. Отдавая дань уважения, осенью 2021-го года, мы выпустим последний каталог, и поделимся своими знаниями и решениями для дома в таком формате последний раз. На этом эра каталога IKEA будет завершена.

5 фактов о каталоге IKEA:

• В 1951 году Ингвар Кампрад выпустил первый каталог IKEA, на его обложке было изображено знаменитое коричневое кресло MK с подлокотниками. 280000 каталогов с 68 страницами в каждом, были отправлены в почтовые ящики на юге Швеции.

• В 1998 появился первый каталог IKEA для офиса, который можно было посмотреть в интернете, в каталоге была представлена мебель для офисов. Тогда же планировалось опубликовать весь каталог онлайн, но из-за ИТ сложностей это решение было отложено.