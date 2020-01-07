Магазин IKEA в волости Раэ откроется не раньше 2023 года

“Наша цель — получить разрешение на строительство до конца 2020 года. План в настоящее время предусматривает завершение строительства в течение 3-4 лет”, — сообщил новостному порталу ERR менеджер по продажам IKEA в странах Балтии Йоханнес Йоханнесон.

IKEA осенью прошлого года договорилась с волостью Раэ о покупке участка под магазин в деревне Курна площадью около 20 га.

Шведская фирма согласилась заплатить за участок 2 млн евро, т.е. около 10 евро за квадратный метр, а также построить новый съезд с Таллиннской окружной дороги и дорожную сеть на земельном участке.

Дизайн будущего магазина разрабатывает Inter IKEA Systems.

Магазин построят в деревне Курна волости Раэ у Таллиннской окружной дороги, на расстоянии примерно 10 км от Таллинна, неподалеку от этого участка расположены населенные пункты Юри и Кийли.

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