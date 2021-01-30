Товары завода Tarbeklaas в одночасье стали объектом инвестирования, за который согласны платить бешеные суммы. За некоторые вазы и более редкие расцветки страстные коллекционеры платят сотни евро и больше, пишет Kasulik.
Ностальгия по СССР? В Эстонии советскую посуду cкупают за сотни евро. Популярность набирают хрусталь и рижский фарфор
Из статистики аукционной среды Osta.ee явствует, что если еще год назад в январе посуду Tarbeklaas искали 1528 раз, то в течение последнего месяца слово "tarbeklaas" вводили в окно поиска Osta 13 870 раз.
Если в январе 2020 года с товарами Tarbeklaas совершили около 1800 сделок в месяц, то в последний месяц года количество сделок достигло приблизительно 6000. Таким образом, за год интерес резко вырос.
Цены на более редкие товары Tarbeklaas доходили до 500 евро. Больше всего выросли цены у тяжелых цветных ваз и мисок. Меньше говорилось о растущем интересе к хрусталю и продукции Рижского фарфорового завода, но и эти товары набирают популярность почти в таком же быстром темпе, как Tarbeklaas.
Если и у вас дома есть широко распространенные тогда потребительские товары, которые у вас самих не вызывают приступа ностальгии и с которыми вам не жаль расстаться, то самое время выставить их на продажу и запросить хорошую цену.
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