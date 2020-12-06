Каждый год миллионы людей по всему миру в начале декабря охватывает желание украсить свой дом к предстоящим новогодним праздникам. В нынешнем году это желание пришло к большинству из нас еще раньше. А все потому, что накопившиеся с марта стресс и усталость вылились в такое вот желание праздника. Да и магазины новогодний декор выложили на прилавки, не дожидаясь, пока пройдет Хэллоуин, пишет Delfi Dom Sad.
Новогодний декор 2021: игрушки, украшения и елки — что в моде?
И все это нормально — каждый год гигантская индустрия работает над тем, чтобы нам было чем украшать елку. И, по возможности, делать это иначе, нежели в прошлом году. Но много чего произошло, и основные тренды в рождественском декоре сейчас, по словам Houzz.ru, скромность и щедрость. И вот как мы (или вы) будем украшать свой дом к предстоящим праздникам:
Модно: свечи
Который год подряд растет интерес к гирляндам необычной формы. Вместо привычных огоньков-лампочек и светодиодных нитей используются гирлянды в форме свечи. Для самых решительных — настоящие стеариновые свечи в подсвечниках-прищепках (скандинавский способ). Можно вообще не зажигать электричество в новогоднюю ночь.
Модно: слегка наряженная елка
Датчане и шведы украшают елку буквально десятью шариками. Меж тем, в США многие годы царит “диснеевская” елка — щедро усыпанная игрушками и обернутая гирляндами.
Долгие годы новогодние тренды так или иначе строились на противоборстве роскоши и минимализма. Разумное скандинавское потребление победило.
Модно: игрушки-невидимки
Чаще всего речь о прозрачных шариках, которые не выделяются на фоне хвои (как привычные цветные). Либо это игрушки так называемых сложных цветов, с подтоном серого. Издалека такие на елке почти неразличимы, и это тоже модно.
Модно: винтаж
Стеклянные игрушки XX века никогда не выходили из моды. Но вот объяснения этой “моды” всегда были разными. Еще пару лет назад говорили про спрос на винтаж и / или советскую ностальгию. Сейчас смысл тренда в том, чтобы сократить “пластиковый след” и остановить дизайн-перепотребление. Во главу угла ставится экологическая сознательность. Проявляется она в том, чтобы лишний раз не покупать дешевый пластик в елочном наборе. И не поддерживать производство новых — вообще никаких — игрушек: обойтись старыми, с антресолей. У вас их мало, они бьются? Вот и хорошо! В моде ведь слегка украшенная елка.
Модно: елки из суккулентов
После Нового года снимаем звезду с верхушки и ставим композицию на подоконник, как обычное цветочное кашпо. Пока зарубежная доставка работает, можно выписать готовый вариант. Или к следующему году вырастить такую же елочку из семян.
Модно: хвоя в каждой комнате
Ставить в каждой комнате по елке — далекий от “бережного потребления” совет. Потому ограничимся букетом из еловых лап или венком на скандинавский манер (на фото согнутые плечики из химчистки обернули хвоей и добавили гирлянду на батарейках за 300 рублей).
Совет: Обрежьте несколько нижних или “задних” веток, которые обычно упираются в стену. Их будет достаточно, чтобы поставить лапы в вазу или сделать венок.
Прогноз: елки начнем ставить раньше привычного
На летней онлайн-конференции, посвященной трансформациям в рождественских трендах в эпоху COVID-19, эксперты выставки Christmassworld были единодушны: “нам нужен праздник, и поскорее”! Пусть этот год с его проблемами уйдет, и наступит новый. В общем, если вам захочется поставить елку в начале декабря — не отказывайте себе в празднике. Вы не одиноки в своем желании.
Прогноз: праздник для соседей
Добрососедство, желание сделать приятно окружающим и поднять настроение соседям — растущий тренд. Он проявился на фоне пандемии: хоровым пением с балконов, зажиганием свечей в честь врачей и прочими акциями в рамках квартала или даже двора.
Факт: Тренд-аналитики уверены, что мы начнем уделять внимание новогоднему декору не только интерьеров, но и экстерьера. Причем речь именно о квартирах в многоэтажных городских микрорайонах. Цель такого декора — порадовать соседей, которые [возможно] не могут сейчас нарядить дом сами.
Венок с гирляндой — повесить не только на входную дверь, но и на окно, на радость соседям.
Придверный коврик с внешней стороны двери — заменить на что-то жизнерадостное, с рождественской символикой.
Украшение подоконников — с подсветкой настольными лампами и светильниками-свечами. И прочими композициями на базе подсветки. Окно превращается в новогоднюю витрину и создает атмосферу праздника вам и соседям.
Приветствуются светильники — звезды, гирлянды в оконном проеме.
Новогоднее украшение балконов — как открытых, так и остекленных. Зимними вечерами это будет проявляться в основном зажженными гирляндами, световыми фигурами и фонарями.
Советуем прочитать:
ГАЛЕРЕЯ | Новогодний стол для одной семьи: как превратить дом в волшебную сказку
Рождественские тренды: от спокойного минимализма до экзотического райского леса
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок