06.12.2020, 08:00

Новогодний декор 2021: игрушки, украшения и елки — что в моде?


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Новогодний декор 2021: игрушки, украшения и елки — что в моде?
Фото: Pixabay

Каждый год миллионы людей по всему миру в начале декабря охватывает желание украсить свой дом к предстоящим новогодним праздникам. В нынешнем году это желание пришло к большинству из нас еще раньше. А все потому, что накопившиеся с марта стресс и усталость вылились в такое вот желание праздника. Да и магазины новогодний декор выложили на прилавки, не дожидаясь, пока пройдет Хэллоуин, пишет Delfi Dom Sad.

И все это нормально — каждый год гигантская индустрия работает над тем, чтобы нам было чем украшать елку. И, по возможности, делать это иначе, нежели в прошлом году. Но много чего произошло, и основные тренды в рождественском декоре сейчас, по словам Houzz.ru, скромность и щедрость. И вот как мы (или вы) будем украшать свой дом к предстоящим праздникам:

Модно: свечи

Автор: Mia Mortensen Photography - Смотрите больше интерьерных решений: идеи дизайна


Который год подряд растет интерес к гирляндам необычной формы. Вместо привычных огоньков-лампочек и светодиодных нитей используются гирлянды в форме свечи. Для самых решительных — настоящие стеариновые свечи в подсвечниках-прищепках (скандинавский способ). Можно вообще не зажигать электричество в новогоднюю ночь.

Модно: слегка наряженная елка

Автор: Cutting Edge Homes Inc. - Просматривайте фото дизайна интерьеров: спальни

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Датчане и шведы украшают елку буквально десятью шариками. Меж тем, в США многие годы царит “диснеевская” елка — щедро усыпанная игрушками и обернутая гирляндами.

Долгие годы новогодние тренды так или иначе строились на противоборстве роскоши и минимализма. Разумное скандинавское потребление победило.

Модно: игрушки-невидимки

Автор: www.adddesign.se - Другие интерьерные решения: идеи дизайна


Чаще всего речь о прозрачных шариках, которые не выделяются на фоне хвои (как привычные цветные). Либо это игрушки так называемых сложных цветов, с подтоном серого. Издалека такие на елке почти неразличимы, и это тоже модно.

Модно: винтаж

Автор: Mia Mortensen Photography - Больше фото дизайна интерьеров: идеи дизайна


Стеклянные игрушки XX века никогда не выходили из моды. Но вот объяснения этой “моды” всегда были разными. Еще пару лет назад говорили про спрос на винтаж и / или советскую ностальгию. Сейчас смысл тренда в том, чтобы сократить “пластиковый след” и остановить дизайн-перепотребление. Во главу угла ставится экологическая сознательность. Проявляется она в том, чтобы лишний раз не покупать дешевый пластик в елочном наборе. И не поддерживать производство новых — вообще никаких — игрушек: обойтись старыми, с антресолей. У вас их мало, они бьются? Вот и хорошо! В моде ведь слегка украшенная елка.

Модно: елки из суккулентов


После Нового года снимаем звезду с верхушки и ставим композицию на подоконник, как обычное цветочное кашпо. Пока зарубежная доставка работает, можно выписать готовый вариант. Или к следующему году вырастить такую же елочку из семян.

Модно: хвоя в каждой комнате

Автор: ESSIX - Просматривайте фото дизайна интерьеров: спальни


Ставить в каждой комнате по елке — далекий от “бережного потребления” совет. Потому ограничимся букетом из еловых лап или венком на скандинавский манер (на фото согнутые плечики из химчистки обернули хвоей и добавили гирлянду на батарейках за 300 рублей).

Совет: Обрежьте несколько нижних или “задних” веток, которые обычно упираются в стену. Их будет достаточно, чтобы поставить лапы в вазу или сделать венок.

Прогноз: елки начнем ставить раньше привычного

Автор: Fotograf Camilla Ropers - Больше фото дизайна интерьеров: гостиные комнаты


На летней онлайн-конференции, посвященной трансформациям в рождественских трендах в эпоху COVID-19, эксперты выставки Christmassworld были единодушны: “нам нужен праздник, и поскорее”! Пусть этот год с его проблемами уйдет, и наступит новый. В общем, если вам захочется поставить елку в начале декабря — не отказывайте себе в празднике. Вы не одиноки в своем желании.

Прогноз: праздник для соседей

Автор: Mary Prince Photography - Смотрите больше интерьерных решений: дома


Добрососедство, желание сделать приятно окружающим и поднять настроение соседям — растущий тренд. Он проявился на фоне пандемии: хоровым пением с балконов, зажиганием свечей в честь врачей и прочими акциями в рамках квартала или даже двора.

Факт: Тренд-аналитики уверены, что мы начнем уделять внимание новогоднему декору не только интерьеров, но и экстерьера. Причем речь именно о квартирах в многоэтажных городских микрорайонах. Цель такого декора — порадовать соседей, которые [возможно] не могут сейчас нарядить дом сами.

Венок с гирляндой — повесить не только на входную дверь, но и на окно, на радость соседям.

Придверный коврик с внешней стороны двери — заменить на что-то жизнерадостное, с рождественской символикой.

Автор: Алла Сеничева - Больше фото дизайна интерьеров: балконы и лоджии

Украшение подоконников — с подсветкой настольными лампами и светильниками-свечами. И прочими композициями на базе подсветки. Окно превращается в новогоднюю витрину и создает атмосферу праздника вам и соседям.

Приветствуются светильники — звезды, гирлянды в оконном проеме.

Новогоднее украшение балконов — как открытых, так и остекленных. Зимними вечерами это будет проявляться в основном зажженными гирляндами, световыми фигурами и фонарями.

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