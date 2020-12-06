Новогодний декор 2021: игрушки, украшения и елки — что в моде?

И все это нормально — каждый год гигантская индустрия работает над тем, чтобы нам было чем украшать елку. И, по возможности, делать это иначе, нежели в прошлом году. Но много чего произошло, и основные тренды в рождественском декоре сейчас, по словам Houzz.ru, скромность и щедрость. И вот как мы (или вы) будем украшать свой дом к предстоящим праздникам:

Модно: свечи



Который год подряд растет интерес к гирляндам необычной формы. Вместо привычных огоньков-лампочек и светодиодных нитей используются гирлянды в форме свечи. Для самых решительных — настоящие стеариновые свечи в подсвечниках-прищепках (скандинавский способ). Можно вообще не зажигать электричество в новогоднюю ночь.



Модно: слегка наряженная елка



Датчане и шведы украшают елку буквально десятью шариками. Меж тем, в США многие годы царит “диснеевская” елка — щедро усыпанная игрушками и обернутая гирляндами.

Долгие годы новогодние тренды так или иначе строились на противоборстве роскоши и минимализма. Разумное скандинавское потребление победило.

Модно: игрушки-невидимки



Чаще всего речь о прозрачных шариках, которые не выделяются на фоне хвои (как привычные цветные). Либо это игрушки так называемых сложных цветов, с подтоном серого. Издалека такие на елке почти неразличимы, и это тоже модно.



Модно: винтаж



Стеклянные игрушки XX века никогда не выходили из моды. Но вот объяснения этой “моды” всегда были разными. Еще пару лет назад говорили про спрос на винтаж и / или советскую ностальгию. Сейчас смысл тренда в том, чтобы сократить “пластиковый след” и остановить дизайн-перепотребление. Во главу угла ставится экологическая сознательность. Проявляется она в том, чтобы лишний раз не покупать дешевый пластик в елочном наборе. И не поддерживать производство новых — вообще никаких — игрушек: обойтись старыми, с антресолей. У вас их мало, они бьются? Вот и хорошо! В моде ведь слегка украшенная елка.



Модно: елки из суккулентов