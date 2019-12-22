Новогодняя елка-2020: какой она должна быть, чтобы понравиться Белой Крысе

Елка — главный символ Нового Года. Именно она во многом создает правильную атмосферу праздников, дарит людям хорошее настроение. Эксперты поделятся советами о том, как правильно нарядить елку для встречи 2020 года Крысы, пишет dailyhoro.ru.
Наряжать елку рекомендуется в хорошем расположении духа, потому что это очень важный момент. Новогодняя ель как символ праздника вбирает в себя всю человеческую любовь и энергетику животного-покровителя, но у этой восприимчивости есть и обратная сторона: она вполне способна заразиться человеческим негативом. Постарайтесь избавиться от апатии, обиды и отрицательных эмоций перед тем, как наряжать елку.
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