Эксперты в области фэн-шуй считают, что от того, куда вы поставите елку, будет зависеть ваша удача в новом году. Наши советы помогут вам выбрать правильное место для главного талисмана предстоящих праздников, пишет Dailyhoro.
21.12.2019, 12:30
Новый год по фэн-шуй: куда поставить елку?
Согласно фэн-шуй, наш дом разделяется на четыре особых сектора: семья и любовь, здоровье, богатство и карьера, знания и путешествия. В зависимости от того, в каком секторе вы поставите елку, вы сможете привлечь удачу в той или иной сфере жизни. Не забудьте также правильно нарядить елку, потому что это тоже очень важно.
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