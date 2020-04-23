“Демократичный дизайн”, экономичный образ жизни и принцип пазла в большой компании — вспоминаем, как основатель ИКЕА Ингвар Кампрад рассказывал о формуле своего успеха, пишет INMYROOM.
О том, как IKEA стала самым узнаваемым брендом в мире
ИКЕА — это как Apple, только про мебель. История компании берет начало в 1943 году, когда ее основал Ингвар Кампрад. На шведском его имя означает “воин”, что больше полувека он подтверждал своей выдающейся карьерой. Успеху Кампрада можно только позавидовать: стоимость ИКЕА оценивается в 11 миллиардов долларов, а сам Ингвар не раз попадал в рейтинг Forbes. Мы решили выяснить формулу успеха самого известного шведского бизнесмена, которому в этом году исполнилось бы 94 года.
С чего все началось?
Название ИКЕА — это акроним. Он расшифровывается как “Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd”: первые два слова — имя и фамилия Ингвара Кампрада, а третье и четвертое — название фермы Ельмтарюд рядом с деревушкой Агуннарюд, где прошло его детство. Близкие друзья Кампрада считали его умнейшим человеком и талантливым маркетологом.
Сам Ингвар называл себя недоучкой: шведский бизнесмен так и не поступил в университет, а в школе долгое время не мог научиться читать. Дело в том, что Кампрад страдал дислексией — нарушенной способностью к навыкам чтения и письма.
Ингвар начал заниматься бизнесом еще в детстве, продавая соседям спички. Он обнаружил, что может дешево брать их большими партиями в Стокгольме, а затем продавать в розницу по низкой цене и иметь при этом хорошую прибыль.
Впоследствии он занимался продажей рыбы, рождественских украшений, семян, шариковых ручек и карандашей. “Я до сих пор помню то приятное ощущение, которое испытал, получив свою первую прибыль. В то время мне было не более пяти лет”, — говорил Ингвар.
Кампрад основал предприятие, впоследствии ставшее ИКЕА, когда ему было всего 17 лет. Чтобы как-то привлечь покупателей, предприниматель пообещал всем пришедшим в магазин кофе с булочкой.
Сначала Кампрад торговал только канцелярией. Идея продавать мебель пришла позже, когда Кампрад заметил, что многие шведы не могут купить товары для дома из-за очень высоких цен. Бизнесмен сделал ставку на доступность: Кампрад заказал на местных фабриках дешевую мебель и начал продавать ее в ИКЕА чуть дороже. Уже тогда бизнесмен пришел к своей формуле успеха: лучше продать 600 стульев по маленькой цене, чем 60 — по высокой.
Экономия прежде всего
Чтобы сделать продукцию ИКЕА доступной для всех, Кампрад решил сэкономить на доставке и сборке мебели. Идея использовать плоские коробки, пришла к нему в 1950-е годы — когда бизнесмен увидел, как его сотрудник открутил ножки у стола, чтобы тот поместился в машину покупателя. “В конце концов глупо перевозить воздух”, — говорил Ингвар. А чтобы сборка мебели была простой и быстрой, Кампрад придумал универсальный ключ для сборки.
Ингвар Кампрад — был одним из самых богатых людей в мире. Оборот группы ИКЕА за прошлый год составил 28 миллиардов евро, а личное состояние самого бизнесмена оценивается в 4,2 миллиарда долларов.
Несмотря на это, Кампрад славился своей любовью к экономичному образу жизни. “В моем возрасте глупо разбрасываться деньгами”, — признавался бизнесмен. Он летал эконом-классом, покупал одежду на распродажах и требовал от своих подчиненных использовать обе стороны листа бумаги.
В одном из интервью Кампрад признался, что машине, которую он водит, исполнилось уже 15 лет, а почти вся мебель в его доме — из магазина ИКЕА. “Быть успешным лидером означает подавать хороший пример. Я пример для всех сотрудников ИКЕА. Перед тем как потратить деньги на себя, я думаю, смог бы себе это позволить рядовой работник моей компании”, — говорил Ингвар.
Дизайн для всех и каждого
С философии Кампрада берет начало “демократичный дизайн” ИКЕА — сочетание красивой формы, функциональности, качества, экологичности и доступной цены. Ингвар верил, что хорошее обустройство дома должно быть доступно каждому — в ИКЕА можно купить дизайнерскую мебель по демократичной цене.
“Мы всегда подходили к мебели так, чтобы она не просто дополняла быт, а формировала его. Работать с мебелью как с функциональной конструкцией, состоящей из дерева и пластика, скучно и невыгодно. Выгодно, когда мебель становится для потребителя чем-то большим, чем предмет”, — признавался Ингвар.
Еще в 2017 году ИКЕА в коллаборации с датской мебельной маркой HAY запускает коллекцию Ypperlig (“отлично” на шведском). Результатом совместного проекта ИКЕА и HAY стали функциональные и яркие решения для обустройства гостиной.
ИКЕА сегодня
ИКЕА насчитывает свыше 367 торговых точек по всему миру. На российский рынок компания вышла в 2000 году.
“Все говорят, что ИКЕА — это пазл. Чаще всего имеется в виду, что наша мебель легко собирается, как хорошая игрушка. Мало кто задумывается, что пазл — это общий принцип. Принцип пазла работает в квартирах: вы покупаете диван, который очень хочется гармонично дополнить торшером. Принцип пазла работает в компании: я на карте в кабинете вижу, как разные подразделения и производства компании в разных странах мира складываются в одну большую красивую картину”, — говорил Кампрад.
Ингвару Кампраду удалось невозможное: он не только создал самый узнаваемый в мире мебельный бренд, но и превратил обычный шопинг в приятное путешествие. Кампрад понял, что чем больше времени клиент проводит в магазине, тем больше он покупает. Вы никогда не замечали, что найти выход из ИКЕА бывает не так-то просто? Да и зачем торопиться, когда можно оставить детей в игровой комнате и зайти перекусить в уютное кафе. Не стоит забывать и о таких приятных мелочах, как бесплатные карандаши и мерные ленты.
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