О том, как IKEA стала самым узнаваемым брендом в мире

ИКЕА — это как Apple, только про мебель. История компании берет начало в 1943 году, когда ее основал Ингвар Кампрад. На шведском его имя означает “воин”, что больше полувека он подтверждал своей выдающейся карьерой. Успеху Кампрада можно только позавидовать: стоимость ИКЕА оценивается в 11 миллиардов долларов, а сам Ингвар не раз попадал в рейтинг Forbes. Мы решили выяснить формулу успеха самого известного шведского бизнесмена, которому в этом году исполнилось бы 94 года.

С чего все началось?

Название ИКЕА — это акроним. Он расшифровывается как “Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd”: первые два слова — имя и фамилия Ингвара Кампрада, а третье и четвертое — название фермы Ельмтарюд рядом с деревушкой Агуннарюд, где прошло его детство. Близкие друзья Кампрада считали его умнейшим человеком и талантливым маркетологом.

Сам Ингвар называл себя недоучкой: шведский бизнесмен так и не поступил в университет, а в школе долгое время не мог научиться читать. Дело в том, что Кампрад страдал дислексией — нарушенной способностью к навыкам чтения и письма.

Ингвар начал заниматься бизнесом еще в детстве, продавая соседям спички. Он обнаружил, что может дешево брать их большими партиями в Стокгольме, а затем продавать в розницу по низкой цене и иметь при этом хорошую прибыль.

Впоследствии он занимался продажей рыбы, рождественских украшений, семян, шариковых ручек и карандашей. “Я до сих пор помню то приятное ощущение, которое испытал, получив свою первую прибыль. В то время мне было не более пяти лет”, — говорил Ингвар.

Кампрад основал предприятие, впоследствии ставшее ИКЕА, когда ему было всего 17 лет. Чтобы как-то привлечь покупателей, предприниматель пообещал всем пришедшим в магазин кофе с булочкой.

Сначала Кампрад торговал только канцелярией. Идея продавать мебель пришла позже, когда Кампрад заметил, что многие шведы не могут купить товары для дома из-за очень высоких цен. Бизнесмен сделал ставку на доступность: Кампрад заказал на местных фабриках дешевую мебель и начал продавать ее в ИКЕА чуть дороже. Уже тогда бизнесмен пришел к своей формуле успеха: лучше продать 600 стульев по маленькой цене, чем 60 — по высокой.