Опасная зона: строительство IKEA под Таллинном находится под угрозой

Логистический центр Maxima, расположенный на другой стороне кольцевой дороги, использует в работе аммиак и дизельное топливо. Соответственно, Maxima является опасным предприятием класса C, для которого предусмотрена опасная зона.

“Масштаб сравнения, конечно, немного другой, но многие помнят недавний инцидент в Бейруте, где взорвался склад аммиака. В логистическом центре Maxima точно такой же аммиак — цистерны с дизельным топливом. Радиус этой опасности составляет 1700 метров”, — сказал присяжный адвокат Кристо Каллас, представляющий интересы двух клиентов, проживающих недалеко от участка универмага.

Расстояние от площади, где планируют построить IKEA до Maxima составляет 500 метров.

Читайте подробнее на dv.ee.