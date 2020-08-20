В июле волость Раэ утвердила детальную планировку универмага IKEA в Курна, ее обнародование должно состояться в конце августа. Однако не все жители поддерживают новостройку — они отмечают, что магазин планируется построить в опасной зоне, пишет dv.ee со ссылкой на ERR.
Опасная зона: строительство IKEA под Таллинном находится под угрозой
Логистический центр Maxima, расположенный на другой стороне кольцевой дороги, использует в работе аммиак и дизельное топливо. Соответственно, Maxima является опасным предприятием класса C, для которого предусмотрена опасная зона.
“Масштаб сравнения, конечно, немного другой, но многие помнят недавний инцидент в Бейруте, где взорвался склад аммиака. В логистическом центре Maxima точно такой же аммиак — цистерны с дизельным топливом. Радиус этой опасности составляет 1700 метров”, — сказал присяжный адвокат Кристо Каллас, представляющий интересы двух клиентов, проживающих недалеко от участка универмага.
Расстояние от площади, где планируют построить IKEA до Maxima составляет 500 метров.
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