Современный дизайнерский модульный дом, расположенный на берегу озера Каарна в Отепя, можно арендовать на сутки и насладиться как живописными окрестностями снаружи, так и новейшими технологиями внутри.
Отдых в Эстонии: ультрасовременный модульный дом-кабина на берегу озера
Жилье рассчитано на 4 человек, здесь есть все самое необходимое: оборудованная кухня, несколько спальных мест, в качестве приятного бонуса — даже сауна. Близость водоема и наличие просторной (60 м2) террасы сразу же настраивают на отдых на свежем воздухе — ведь так приятно готовить ужин на гриле и любоваться отражением заката в озерной воде.
Рассмотреть интерьер дома подробнее можно в галерее:
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