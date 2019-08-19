Отдых в Эстонии: ультрасовременный модульный дом-кабина на берегу озера

Жилье рассчитано на 4 человек, здесь есть все самое необходимое: оборудованная кухня, несколько спальных мест, в качестве приятного бонуса — даже сауна. Близость водоема и наличие просторной (60 м2) террасы сразу же настраивают на отдых на свежем воздухе — ведь так приятно готовить ужин на гриле и любоваться отражением заката в озерной воде.

Рассмотреть интерьер дома подробнее можно в галерее:

Условия бронирования и расценки на сайте Airbnb.

Советы:

Пожить, как в сказке — всего за 45 евро/ ночь



Лесная “клубничка”: эко-отель в Северной Эстонии



Cекреты бронирования и экономии средств: онлайн-площадка для поиска жилья Airbnb