Помешательство жителей Эстонии на продукции IKEA перегрузило магазин. Клиенты недовольны задержками с доставкой

Многие читатели пожаловались Delfi на проблемы при заказе товаров через эстонский интернет-магазин IKEA — заказ не приходит в обещанное время. Если же позвонить по телефону поддержки клиентов, то там можно очень долго прождать своей очереди.

При этом эти проблемы возникли не только сейчас, IKEA уже месяц назад обещала исправить сложившуюся ситуацию.

Один клиент жалуется, что его заказ опаздывает уже почти что на неделю. Позвонив по номеру клиентской поддержки, ему пришлось ждать около часа, прежде чем ему ответили — извините мол, но объем заказов слишком большой, мы не справляемся.

“Я заказал всего одну вещь!“ — жалуется клиент.

Руководитель по коммуникации IKEA в странах Балтии Рената Данте IKEA вновь извиняется за задержки с доставкой и подтверждает, что объем заказов превысил ожидания. “В последние недели мы привлекли новых работников и партнеров по логистике извне, чтобы улучшить ситуацию”, — говорит она.

IKEA также реорганизовала центр поддержки клиентов, чтобы быстрее отвечать на их запросы. Для этого к данной работе были привлечены другие сотрудники предприятия.

Данте еще раз извиняется за неудобства и обещает, что ситуация улучшится.

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