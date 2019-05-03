Портал Dekor празднует 1 год со дня своего открытия! В честь этого знаменательного события на нашей страничке в Facebook стартовал праздничный розыгрыш! И у вас есть замечательный шанс стать обладателем стильной настольной лампы с уникальной историей и необычным названием “Кот Эдисон”! Приз предоставил известный производитель предметов интерьера и аксессуаров BOGACHO.
Порталу Dekor 1 год! Выиграйте стильный светильник из мрамора “Кот Эдисон” от BOGACHO!
Дизайнеры BOGACHO создали необычный и очень атмосферный домашний аксессуар. Ему непременно найдется место в интерьере — причем, выполненном как в классическом стиле, так и в нетрадиционном. Скульптурная часть светильника изготовлена из высококачественного литьевого мрамора вручную.
Оригинальный светильник “Кот Эдисон” — это символ того, что любая мечта со временем может осуществиться, если идти к своей цели, добиваться ее, даже если кажется, что все против тебя.
Пусть этот аксессуар украсит ваш дом и станет талисманом того, что рядом всегда будут близкие люди, дарящие вам свет, тепло и частичку своей души.
История светильника
Знаменитого американского изобретателя Томаса Эдисона однажды спросили: “Вы можете вспомнить тот момент, когда захотели заниматься наукой? С чего все началось?”.
“С кота”, — ответил ученый. Видя недоуменные взгляды присутствующих, пояснил, что, еще будучи мальчиком, несказанно удивился своему первому открытию: шерсть кота может электризоваться. Он вспоминал: “Меня поразило то, что даже в таком привычном животном, в обыкновенном коте, скрыты грандиозные тайны мироздания. Тогда я решил, что должен узнать об этом мире как можно больше. Это был мой первый шаг в науку!”
Томас Эдисон совершил в своей жизни немало открытий, став одним из величайших электротехников в истории. А кот, с которого все начиналось, так и остался неизвестным… Специалисты BOGACHO решили исправить эту несправедливость, так родилась идея светильника “Кот Эдисон”.
Компания BOGACHO является лидером и законодателем моды в области элитной мебели и интерьеров в России.
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