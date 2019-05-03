Порталу Dekor 1 год! Выиграйте стильный светильник из мрамора “Кот Эдисон” от BOGACHO!

Дизайнеры BOGACHO создали необычный и очень атмосферный домашний аксессуар. Ему непременно найдется место в интерьере — причем, выполненном как в классическом стиле, так и в нетрадиционном. Скульптурная часть светильника изготовлена из высококачественного литьевого мрамора вручную.

Оригинальный светильник “Кот Эдисон” — это символ того, что любая мечта со временем может осуществиться, если идти к своей цели, добиваться ее, даже если кажется, что все против тебя.

Пусть этот аксессуар украсит ваш дом и станет талисманом того, что рядом всегда будут близкие люди, дарящие вам свет, тепло и частичку своей души.

История светильника

Знаменитого американского изобретателя Томаса Эдисона однажды спросили: “Вы можете вспомнить тот момент, когда захотели заниматься наукой? С чего все началось?”.

“С кота”, — ответил ученый. Видя недоуменные взгляды присутствующих, пояснил, что, еще будучи мальчиком, несказанно удивился своему первому открытию: шерсть кота может электризоваться. Он вспоминал: “Меня поразило то, что даже в таком привычном животном, в обыкновенном коте, скрыты грандиозные тайны мироздания. Тогда я решил, что должен узнать об этом мире как можно больше. Это был мой первый шаг в науку!”

Томас Эдисон совершил в своей жизни немало открытий, став одним из величайших электротехников в истории. А кот, с которого все начиналось, так и остался неизвестным… Специалисты BOGACHO решили исправить эту несправедливость, так родилась идея светильника “Кот Эдисон”.