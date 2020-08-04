Производитель деревянных домов Finnlog — первая эстонская компания, которая принимает участие в открывшейся в понедельник престижной среди архитекторов, дизайнеров и интересующихся дизайном финской ярмарке жилья. Наряду с другими 40 производителями домов, Finnlog представляет свой эксклюзивный частный дом Hetena.
Произведенный в Эстонии деревянный дом попал на эксклюзивную финскую жилищную ярмарку
По словам исполнительного директора Finnlog Алара Антона, в финской жилищной ярмарке примут участие порядка 40 производителей домов, получивших возможность представить на ярмарке свои новейшие решения: “Финская ярмарка жилья проходит в уже 50-й раз. Это событие знаковой важности для специалистов в области архитектуры и строительства, задающее тренды на ближайшие годы. Насколько нам известно, Finnlog — первая эстонская компания, которая участвует в этой престижной ярмарке с богатой историей”. Компания Finnlog получила возможность представить здесь дом Hetena по двум причинам. “На организаторов ярмарки произвели впечатление особый дизайн дома и инновационные технологии, которые мы используем при производстве дома из CLT-панелей”, — пояснил Антон.
Сборный дом Hetena представляет собой современную интерпретацию традиционного дома с атриумом, где жилые помещения расположены вокруг внутреннего дворика в середине здания. “Дом из CLT-панелей — новая альтернатива для любителей бревенчатых зданий. В дополнение к несущей конструкции здания, массивные деревянные панели также продемонстрированы во внутренней отделке здания, что создает ощущение бревенчатого дома, но при этом здание более стабильно и долговечно”, — добавил Антон.
На площади 191,2 кв. м. в доме для одной семьи Hetena расположены 5 комнат, а также терраса размером более 50 кв. м. Конструктивное решение дома разработано в Эстонии, архитектором выступил уроженец Финляндии Микки Ристола, а архитектором интерьера — Хели Виртанен.
Алар Антон заявил, что экспорт в Финляндию и на другие целевые рынки обычно составляет около двух третей оборота Finnlog, но в этом году доля внутреннего рынка значительно выросла. “Коронавирус повлиял на наши продажи главным образом на рынках Германии и Финляндии, где ведутся активные работы по продажам и подготовка проектов, но несколько договоров были перенесены на следующий год. Однако благодаря активности на внутреннем рынке объем наших продаж не уменьшился, поскольку весной значительно возрос интерес жителей Эстонии к владению собственным домом или дачей. За первые полгода мы уже заключили на 25% больше договоров на строительство домов в Эстонии, чем весь 2019 год”, — отметил Антон.
В этом году финская жилищная ярмарка пройдет с 3 по 30 августа в Туусула недалеко от Хельсинки.
Основанная в Эстонии в 2003 году компания Finnlog занимается разработкой, производством и строительством архитектурных решений для бревенчатых домов и домов из CLT-панелей. Компания является одним из крупнейших в Эстонии производителей домов из деревянного бруса. Основными целевыми рынками Finnlog являются Эстония, Финляндия, Германия и Россия. Предприятие трудоустраивает 31 человека. Оборот входящей в Эстонский союз производителей деревянных домов компании в 2019 году составил 5,2 миллиона евро. Компания неоднократно получала награды в конкурсе “Aasta Tehasmaja”.
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