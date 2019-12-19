Революция в парилке: эстонская банная технология взбудоражила рынок

Хотя в широкую продажу каменки Saunum поступили только сейчас, специальные проекты компания выполняла и раньше — посетители Viimsi SPA, например, смогли оценить пар от Saunum уже около полугода назад. По словам заведующей банного центра Viimsi SPA Айники Сюльд, решение испытать каменку Saunum уже однозначно оправдало себя. “Многие клиенты говорят, что давно искали баню, где температура воздуха была бы равномерной, а пар — более мягким. Такая жара не действует изнуряюще — в парилке можно проводить больше времени и от нее не устаешь. Да чего там — это и моя любимая баня!” — сказала Сюльд.

На данный момент в ассортименте Saunum три товара. Base — универсальный модуль внутреннего климата, который можно установить в любую баню вне зависимости от используемой каменки. Premium и Professional — дизайнерские каменки с встроенной системой внутреннего климата. “Во всех трех вариантах используются также сферы из розовой гималайской соли. Это может показаться излишеством и данью моде, но положительное влияние частиц соли на дыхательные пути и кожу научно доказано, и именно поэтому мы решили использовать соль в наших устройствах”, — добавил Варе.

Занявшая несколько лет разработка, высокотехнологичное решение и качественные материалы делают продукцию Saunum несколько дороже среднего уровня, но, по словам Варе, цена не отпугивает клиентов: “Продажи начались в ноябре и, практически не прилагая никаких усилий по продвижению, нам удалось полностью распродать складские запасы — новым клиентам придется запастись терпением”.