В это воскресенье начинается Адвент. Среди рождественских трендов каждый найдет что-нибудь на свой вкус — предлагаемые возможности очень разнообразны. Тем не менее, черты модного Рождества в этом году более спокойные, минималистичные и приземленные, чем когда-либо ранее. О последних трендах рассказывает дизайнер интерьера K-rauta Александра Чуфарина, которая отмечает, что пестрые мерцающие блестки и золотую мишуру в этом году можно спокойно оставить в ящике.
Рождественские тренды: от спокойного минимализма до экзотического райского леса
· Тона, вдохновленные природой
Самым популярным тоном Рождества в этом году является белый – как молочно-белый, так и кремово-белый. Помимо белого, неизменной любовью пользуются и спокойные оттенки зеленого, а также другие цвета, вдохновленные природой, например, лимонно-желтый, мятно-зеленый, тыквенно-оранжевый, песочно-коричневый, персиково-розовый и морской голубой.
· Прикосновение минимализма
Прошедший под знаком пандемии вируса год наложил свой отпечаток и на рождественские тренды, поэтому чрезмерного кокетства и позолоченной роскоши мы особо не видим. Посланием минималистического направления является то, что меньше – значит лучше, при этом скромность не означает отрицания рождественского настроения или отказа от украшения дома. Просто выборы в этот раз могут быть более спокойными и простыми.
· Легкость стекла
Сейчас в моде как качественные стеклянные елочные шары, так и другие элементы из стекла. Если из-за детей или домашних животных возможность выбрать стеклянные украшения отсутствует, можно поискать качественную имитацию стекла. Для украшения дома можно также использовать стеклянные вазы, в которых можно утопить белые светодиодные светильники и рождественские украшения.
· Обратно к корням вместе с изделиями ручного изготовления
Ручная работа и творческое повторное использование – это модно. Даже если в семье больше нет умельцев вязания и вышивки, вместе с детьми можно изготовить гирлянды из сушеных фруктов и ягод, венки из даров леса, а также создать разноликие украшения как из бумаги, так и из дерева. Керамика сегодня также в моде, особенно большие кружки и вазы ручного изготовления
· Ясность света
Световые гирлянды, добавляющие пасмурной зиме ясности, никуда не пропали, однако вместо цветных мигающих огней теперь они выдержаны в более скромных светлых тонах. Световые гирлянды можно использовать как в комнате, так и во дворе, при этом, на улице их эффект можно усилить с помощью светодиодных свечей, фонарей и звезд. Немалой популярностью пользуются и дворовые фигуры с освещением, например, лоси и косули, а также белые медведи и пингвины.
· Домашний уют лыжного домика
В связи с вирусом лыжные курорты Скандинавии и Альп в этом году будут оставаться лишь недоступной мечтой. Однако это можно компенсировать новым рождественским трендом, вдохновленным романтикой горных домиков, для которого характерны близкие горам цветовые тона, имитирующие мех ковры, теплые пледы и большие декоративные подушки. Елку можно украсить искусственным снегом, санками и лыжами или же белыми медведями и снеговиками. Для оформления уютного горного домика прекрасно подойдут и самодельные венки, принесенные домой шишки, а также массивные свечи. На террасе за окном можно поставить настоящие лыжи, санки и коньки, при этом их следует осветить.
· Гламурная роскошь
Для любителей роскоши среди рождественских трендов также найдется немало возможностей, однако в этом году для гламура характерна не буйная золотая мишура, а роскошный белый цвет. На елку можно повесить большие стеклянные шары, дополненные белым мехом или белыми перьями. При этом не стоит скромничать с шелком и бархатом – оба эти материала сейчас в моде.
· Розовый райский лес
Во время кризиса мы все любим романтические сказки. Поэтому не стоит удивляться, что помимо выбора между минимализмом и приземленностью в списке трендов можно обнаружить и экзотический райский лес. Для этого стиля характерны бабочки, фламинго и попугаи, буйные цветы и феи. Магию райского леса подчеркивают розовые и белые тона, сказочность и экзотика.
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