Рождественские тренды: от спокойного минимализма до экзотического райского леса

· Тона, вдохновленные природой

Самым популярным тоном Рождества в этом году является белый – как молочно-белый, так и кремово-белый. Помимо белого, неизменной любовью пользуются и спокойные оттенки зеленого, а также другие цвета, вдохновленные природой, например, лимонно-желтый, мятно-зеленый, тыквенно-оранжевый, песочно-коричневый, персиково-розовый и морской голубой.

· Прикосновение минимализма

Прошедший под знаком пандемии вируса год наложил свой отпечаток и на рождественские тренды, поэтому чрезмерного кокетства и позолоченной роскоши мы особо не видим. Посланием минималистического направления является то, что меньше – значит лучше, при этом скромность не означает отрицания рождественского настроения или отказа от украшения дома. Просто выборы в этот раз могут быть более спокойными и простыми.

· Легкость стекла

Сейчас в моде как качественные стеклянные елочные шары, так и другие элементы из стекла. Если из-за детей или домашних животных возможность выбрать стеклянные украшения отсутствует, можно поискать качественную имитацию стекла. Для украшения дома можно также использовать стеклянные вазы, в которых можно утопить белые светодиодные светильники и рождественские украшения.

· Обратно к корням вместе с изделиями ручного изготовления

Ручная работа и творческое повторное использование – это модно. Даже если в семье больше нет умельцев вязания и вышивки, вместе с детьми можно изготовить гирлянды из сушеных фруктов и ягод, венки из даров леса, а также создать разноликие украшения как из бумаги, так и из дерева. Керамика сегодня также в моде, особенно большие кружки и вазы ручного изготовления

· Ясность света

Световые гирлянды, добавляющие пасмурной зиме ясности, никуда не пропали, однако вместо цветных мигающих огней теперь они выдержаны в более скромных светлых тонах. Световые гирлянды можно использовать как в комнате, так и во дворе, при этом, на улице их эффект можно усилить с помощью светодиодных свечей, фонарей и звезд. Немалой популярностью пользуются и дворовые фигуры с освещением, например, лоси и косули, а также белые медведи и пингвины.