Moodne Kodu подготовил сравнение цен на живые рождественские ели. Смотрите, где можно приобрести елочку или пихту по самой выгодной цене!
16.12.2019, 11:50
СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Уже поставили елочку? Смотрите, сколько стоят в этом году живые ели
Сравнение цен на ели:
Сравнение цен на пихты:
Источники: Bauhof, Hortes, Hansaplant, Joulukuused.ee, Eestikuusk.ee, Kangro Haljastus, RMK. Цены взяты с сайтов по состоянию на 15.12.2019.
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