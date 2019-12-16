16.12.2019, 11:50

СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Уже поставили елочку? Смотрите, сколько стоят в этом году живые ели


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СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Уже поставили елочку? Смотрите, сколько стоят в этом году живые ели
Foto: Unsplash

Moodne Kodu подготовил сравнение цен на живые рождественские ели. Смотрите, где можно приобрести елочку или пихту по самой выгодной цене!

Сравнение цен на ели:

Сравнение цен на пихты:

Источники: Bauhof, Hortes, Hansaplant, Joulukuused.ee, Eestikuusk.ee, Kangro Haljastus, RMK. Цены взяты с сайтов по состоянию на 15.12.2019.

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