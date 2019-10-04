В результате длившихся полгода переговоров волость Раэ и компания IKEA выбрали для местоположения магазина мебельного концерна участок площадью 20 га в деревне Курна.
04.10.2019, 15:40
Стало известно, какой участок выбрала IKEA для нового магазина
Волостное собрание Раэ обсудит продажу участка предприятию 15 октября, передает rus.err.ee.
“Сделка важна для волости, так как в ее собственности есть несколько других участков и присутствие такой крупной фирмы повысило бы стоимость имущества как самой волости, так и ее жителей. Надеюсь, что волостное собрание поддержит предложение о сделке”, — сказал старейшина Раэской волости Март Вырклаэв.
Если волостное собрание одобрит предложение, то следующим шагом станет составление детальной планировки и ходатайство о разрешении на строительство.
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Роднина заявила, что Татьяна Тарасова — не ее настоящий тренер