В результате длившихся полгода переговоров волость Раэ и компания IKEA выбрали для местоположения магазина мебельного концерна участок площадью 20 га в деревне Курна.
04.10.2019, 15:40
Стало известно, какой участок выбрала IKEA для нового магазина
Волостное собрание Раэ обсудит продажу участка предприятию 15 октября, передает rus.err.ee.
“Сделка важна для волости, так как в ее собственности есть несколько других участков и присутствие такой крупной фирмы повысило бы стоимость имущества как самой волости, так и ее жителей. Надеюсь, что волостное собрание поддержит предложение о сделке”, — сказал старейшина Раэской волости Март Вырклаэв.
Если волостное собрание одобрит предложение, то следующим шагом станет составление детальной планировки и ходатайство о разрешении на строительство.
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