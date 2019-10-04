Стало известно, какой участок выбрала IKEA для нового магазина

Волостное собрание Раэ обсудит продажу участка предприятию 15 октября, передает rus.err.ee.

“Сделка важна для волости, так как в ее собственности есть несколько других участков и присутствие такой крупной фирмы повысило бы стоимость имущества как самой волости, так и ее жителей. Надеюсь, что волостное собрание поддержит предложение о сделке”, — сказал старейшина Раэской волости Март Вырклаэв.

Если волостное собрание одобрит предложение, то следующим шагом станет составление детальной планировки и ходатайство о разрешении на строительство.