ВИДЕО DELFI | Тестируем комод-убийцу IKEA. Насколько легко он может упасть?

В 2017 году в США на двухлетнего мальчика упал 32-килограммовый комод Malm от IKEA, от полученных травм ребенок умер. В итоге IKEA выплатила 46 млн долларов семье мальчика. Delfi тестирует: действительно ли комод может настолько легко упасть?
Комод IKEA из серии Malm вызвал опасные ситуации в сотнях домов по всему миру, и может иметься в домах и у эстонских семей. Особенно он опасен для маленьких детей, которых комод может задавить.
Несчастный случай может произойти довольно легко, если комод не прикреплен к стене и большая часть его ящиков открыты.
Во время теста Delfi комод упал, когда были открыты пять ящиков — снизу вверх. Если ящики полностью заполнены вещами, то комод может упасть и при меньшем числе открытых ящиков.
С 2014 года IKEA подчеркивала, что комод опасен, если его не прикрепить к стене согласно требованиям. У ранней серии комодов таких креплений в комплекте не было, поэтому их отозвали.
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